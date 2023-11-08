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В Белгороде определили маршруты и расписание автобусов №104, 104А и 104Д

До Шопино и Мелихово: стало известно, как будут ходить 104-е автобусы в Белгороде

8 ноября 2023, 09:11
Фото: Midjourney

В Белгороде определили маршруты и расписание автобусов №104, 104А и 104Д

На сайте госзакупок появился контракт по осуществлению регулярных перевозок пассажиров по маршрутам №104. В документах указали, как автобусы будут ходить в 2024 году.

Речь идёт о маршрутах № 104, 104А и 104Д. Вкратце о каждом из них по порядку:

  • № 104 «Энергомаш — Новосадовый». Общая протяжённость рейса составляет 31 км.

  • № 104А «Железнодорожный вокзал — село Мелихово». Общая протяжённость — 49 км.

  • № 104Д «Железнодорожный вокзал — село Шеино». Общая протяжённость —62 км.

В документах госзакупок есть и изображения, как будут следовать автобусы в 2024 году.

№ 104 «Энергомаш — Новосадовый»№ 104 «Энергомаш — Новосадовый»
№ 104А «Железнодорожный вокзал — село Мелихово»№ 104А «Железнодорожный вокзал — село Мелихово»
№ 104Д «Железнодорожный вокзал — село Шеино»№ 104Д «Железнодорожный вокзал — село Шеино»
№ 104 «Энергомаш — Новосадовый»
Фото: документы госзакупок

Кроме того, 30 октября правительство Белгородской области подписало документ о внесении изменений в постановление о перевозках. Согласно ему, в 2024 году изменения коснутся только маршрута 104Д, а в целом они будут следовать по следующим точкам:

Отметим, что Центр закупок Белгородской области ищет того, кто за 13 млн 518 тыс. 138 рублей будет готов заниматься осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. Вступает в силу контракт с момента подписания 13 ноября до апреля 2025 года.

Минимальное количество мест на одном рейсе — 50. Сидячих из них должно быть по меньшей мере 19. Каждый автобус должен быть оснащён системами оповещения пассажиров и вызова спецслужб.

Заказчиком выступило Областное государственное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области». Подрядчика ещё ищут: принимать заявки прекратят 13 ноября этого года.

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