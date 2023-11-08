До Шопино и Мелихово: стало известно, как будут ходить 104-е автобусы в Белгороде

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:22
Речь идёт о маршрутах № 104, 104А и 104Д. Вкратце о каждом из них по порядку:
№ 104А «Железнодорожный вокзал — село Мелихово». Общая протяжённость — 49 км.
№ 104Д «Железнодорожный вокзал — село Шеино». Общая протяжённость —62 км.
В документах госзакупок есть и изображения, как будут следовать автобусы в 2024 году.
Кроме того, 30 октября правительство Белгородской области подписало документ о внесении изменений в постановление о перевозках. Согласно ему, в 2024 году изменения коснутся только маршрута 104Д, а в целом они будут следовать по следующим точкам:
Отметим, что Центр закупок Белгородской области ищет того, кто за 13 млн 518 тыс. 138 рублей будет готов заниматься осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. Вступает в силу контракт с момента подписания 13 ноября до апреля 2025 года.
Минимальное количество мест на одном рейсе — 50. Сидячих из них должно быть по меньшей мере 19. Каждый автобус должен быть оснащён системами оповещения пассажиров и вызова спецслужб.
Заказчиком выступило Областное государственное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области». Подрядчика ещё ищут: принимать заявки прекратят 13 ноября этого года.