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Published Сегодня, 17:41

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Белгородцы пожаловались губернатору на отсутствие системы оповещения

«В центре ничего не слышим»: Белгородцы вновь жалуются на систему оповещения

3 ноября 2023, 17:41
Фото: Midjourney

Белгородцы пожаловались губернатору на отсутствие системы оповещения

Тему подняли во время прямого эфира губернатора 3 ноября.

Во время вечернего прямого эфира к губернатору обратился житель села Нижне-Чуфичево Старооскольского округа. По словам мужчины, два года назад в селе хорошо работала система оповещений, сейчас она не работает: «Установлено всё на разваливающемся здании, которое находится на окраине села. Живём в центре, ничего не слышим».

Вячеслав Гладков сообщил, что Старооскольская администрация заложила порядка 300 тыс. рублей на модернизацию системы в округе. Глава региона отметил, что в селе систему оповещения приведут в порядок в первой половине 2024 года.

Ещё одно обращение поступило от жительницы Терновки Яковлевского округа. По словам женщины, систему приобрели год назад, но её до сих пор не установили: «Установка будет в 2024 году. Напрашивается вопрос — зачем было приобретено оборудование, если оно будет лежать в коробке?».

Вячеслав Гладков подчеркнул, что претензии к администрации в данном случае нет, было приобретено не всё оборудование, сейчас оно докупается. Систему установят до конца 2023 года.

«Можно детский сад построить»: Гладков — о выделении денег на системы оповещения
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#Белгородская область#Система оповещения#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Сирены
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