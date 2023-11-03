«В центре ничего не слышим»: Белгородцы вновь жалуются на систему оповещения

Ещё одно обращение поступило от жительницы Терновки Яковлевского округа. По словам женщины, систему приобрели год назад, но её до сих пор не установили: «Установка будет в 2024 году. Напрашивается вопрос — зачем было приобретено оборудование, если оно будет лежать в коробке?».