«В центре ничего не слышим»: Белгородцы вновь жалуются на систему оповещения

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Во время вечернего прямого эфира к губернатору обратился житель села Нижне-Чуфичево Старооскольского округа. По словам мужчины, два года назад в селе хорошо работала система оповещений, сейчас она не работает: «Установлено всё на разваливающемся здании, которое находится на окраине села. Живём в центре, ничего не слышим».
Вячеслав Гладков сообщил, что Старооскольская администрация заложила порядка 300 тыс. рублей на модернизацию системы в округе. Глава региона отметил, что в селе систему оповещения приведут в порядок в первой половине 2024 года.
Ещё одно обращение поступило от жительницы Терновки Яковлевского округа. По словам женщины, систему приобрели год назад, но её до сих пор не установили: «Установка будет в 2024 году. Напрашивается вопрос — зачем было приобретено оборудование, если оно будет лежать в коробке?».
Вячеслав Гладков подчеркнул, что претензии к администрации в данном случае нет, было приобретено не всё оборудование, сейчас оно докупается. Систему установят до конца 2023 года.