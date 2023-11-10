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Рождение

Уже за 30: в каком возрасте белгородцы чаще становились родителями?

10 ноября 2023, 08:51
Фото: 1MI
Рождение

В октябре в Белгородской области мамами стали 26 женщин старше 40 лет

За месяц в регионе появились на свет 420 мальчиков и 377 девочек. Как правило, матерями становились женщины в возрасте 30-34 лет, сообщила глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.
Сюжет
Дети

В октябре в Белгородской области родилось 797 детей. Мальчики продолжают лидировать — их на свет появилось 420. Девочек зарегистрировали 377.

По данным регионального управления ЗАГС, чаще всего мамами становились женщины в возрасте 30-34 лет. Однако были и те, у кого родились дети в относительно позднем возрасте — 40-49 лет.

Как правило, и мужчины, и женщины в регионе становились родителями в 30-34 года. Пятеро мужчин стали отцами в возрасте 50-59 лет.

Ранее сообщалось, что беременные белгородки могут увеличить свои декретные выплаты. Женщинам для этого необходимо изменить расчётный период, по которому высчитывается размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Размер декретных выплат зависит от средней зарплаты в этот период.

Беременные белгородки могут увеличить свои декретные выплаты
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#Белгородская область#Дети#Рождение#Девочки#Белгород#Наталья Корявых#Мальчики#Татьяна слюсаренко
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