Уже за 30: в каком возрасте белгородцы чаще становились родителями?

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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В октябре в Белгородской области родилось 797 детей. Мальчики продолжают лидировать — их на свет появилось 420. Девочек зарегистрировали 377.
По данным регионального управления ЗАГС, чаще всего мамами становились женщины в возрасте 30-34 лет. Однако были и те, у кого родились дети в относительно позднем возрасте — 40-49 лет.
Как правило, и мужчины, и женщины в регионе становились родителями в 30-34 года. Пятеро мужчин стали отцами в возрасте 50-59 лет.
Ранее сообщалось, что беременные белгородки могут увеличить свои декретные выплаты. Женщинам для этого необходимо изменить расчётный период, по которому высчитывается размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Размер декретных выплат зависит от средней зарплаты в этот период.