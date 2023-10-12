За год в Белгородской области родились 228 двойняшек

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
За 2023 год в Белгородской области зарегистрированы 228 двойняшек: из них 116 девочек и 112 мальчиков. В Белгороде, Старооскольском, Валуйском и Губкинском округах, а также Белгородском и Борисовском районах чаще регистрировали родившихся девочек-двойняшек, чем мальчиков.
Иная ситуация — в Вейделевском, Волоконовском, Красногвардейском и Прохоровском районах, а также Грайворонском и Яковлевском округах — там зарегистрировали больше мальчиков.
В Корочанском, Краснояружском, Ракитянском, Чернянском районах, Алексеевском, Новооскольском и Шебекинском округах мальчиков и девочек оказалось поровну.
Напомним, что за этот год в многодетных семьях региона родился 1751 ребёнок. Несколько детей оказались 10-ми и 11-ми в семье. Ещё в двух семьях родились 12-й и 15-й малыши.