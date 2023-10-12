За год в Белгородской области родились 228 двойняшек

За 2023 год в Белгородской области зарегистрированы 228 двойняшек: из них 116 девочек и 112 мальчиков. В Белгороде, Старооскольском, Валуйском и Губкинском округах, а также Белгородском и Борисовском районах чаще регистрировали родившихся девочек-двойняшек, чем мальчиков.