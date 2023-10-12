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За год в Белгородской области родились 228 двойняшек

За год в Белгородской области родились 228 двойняшек

12 октября 2023, 10:41
Фото: 1MI
Чаще всего белгородки рождали девочек, чем мальчиков. В каких районах появились на свет двойняшки, сообщила глава белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.
Сюжет
Дети

За 2023 год в Белгородской области зарегистрированы 228 двойняшек: из них 116 девочек и 112 мальчиков. В Белгороде, Старооскольском, Валуйском и Губкинском округах, а также Белгородском и Борисовском районах чаще регистрировали родившихся девочек-двойняшек, чем мальчиков.

Иная ситуация — в Вейделевском, Волоконовском, Красногвардейском и Прохоровском районах, а также Грайворонском и Яковлевском округах — там зарегистрировали больше мальчиков.

В Корочанском, Краснояружском, Ракитянском, Чернянском районах, Алексеевском, Новооскольском и Шебекинском округах мальчиков и девочек оказалось поровну.

Напомним, что за этот год в многодетных семьях региона родился 1751 ребёнок. Несколько детей оказались 10-ми и 11-ми в семье. Ещё в двух семьях родились 12-й и 15-й малыши.

В многодетной семье в Белгородской области появился на свет 15-й ребёнок
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#Белгородская область#Дети#Загс#Белгород#Татьяна слюсаренко#Александра Склярова#Двойняшки
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