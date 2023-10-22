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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Беременная женщина

Беременные белгородки могут увеличить свои декретные выплаты

22 октября 2023, 08:34
Фото: 1MI
Беременная женщина
Для этого им нужно изменить расчётный период, по которому высчитывается размер пособия по беременности, родам и уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Как правило, расчётный период — это последние два года до беременности. Размер декретных выплат зависит от средней зарплаты женщины в этот период.

Но если за последние два года уже был декретный отпуск, то годы расчётного периода можно заменить. Год работы можно также поменять, если это поможет увеличить размер пособия. Это можно сделать сразу во время подачи заявления на декретный отпуск.

Однако, как отметили в Соцфонде, нельзя поменять этот период на любые годы. Замена возможна, только если новый период предшествует заменяемому.

Напомним, в регионе также действуют губернаторские выплаты, на которые могут рассчитывать женщины, вставшие на учёт на раннем сроке беременности. Подробнее о них можно узнать здесь.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Беременные#Екатерина Никулина#Соцфонд#Декретные выплаты#Расчётный период#Пособие по беременности#Губернаторские выплаты
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