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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Белгородки смогут провериться на рак груди бесплатно

В Белгороде анонсировали день открытых дверей в онкодиспансере

17 октября 2023, 14:25
Фото: 1MI

Белгородки смогут провериться на рак груди бесплатно

Медучреждение проведёт день открытых дверей 21 октября с 9:00 до 13:00. Пациенткам необходимо предварительно записаться на приём, сообщили в региональном правительстве.

Белгородок пригласили пройти обследования в рамках профилактики рака молочной железы в онкодиспансере. День открытых дверей пройдёт в медучреждении 21 октября с 9:00 до 13:00. Предварительную запись будут вести с 18 по 20 октября.

15 октября по всему миру объявили Днём борьбы с раком груди. Октябрь — традиционный месяц борьбы с этим онкологическим заболеванием. В этот период проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление признаков рака груди.

В связи с этим горожанок приглашают в онкодиспансер на день открытых дверей «Профилактика и ранняя диагностика рака молочной железы». Если женщины в течение полугода проходили диагностические обследования, то их результаты рекомендуется взять с собой.

Участники акции также смогут посетить занятия «Школы маммологии». Медики обучат женщин самодиагностике.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Касается каждого#Онкология#Рак#Онкодиспансер#Диагностика#Белгород#Наталья Корявых
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