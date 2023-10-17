В Белгороде анонсировали день открытых дверей в онкодиспансере

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Белгородок пригласили пройти обследования в рамках профилактики рака молочной железы в онкодиспансере. День открытых дверей пройдёт в медучреждении 21 октября с 9:00 до 13:00. Предварительную запись будут вести с 18 по 20 октября.
15 октября по всему миру объявили Днём борьбы с раком груди. Октябрь — традиционный месяц борьбы с этим онкологическим заболеванием. В этот период проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление признаков рака груди.
В связи с этим горожанок приглашают в онкодиспансер на день открытых дверей «Профилактика и ранняя диагностика рака молочной железы». Если женщины в течение полугода проходили диагностические обследования, то их результаты рекомендуется взять с собой.
Участники акции также смогут посетить занятия «Школы маммологии». Медики обучат женщин самодиагностике.