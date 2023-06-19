На ремонт зданий онкодиспансера в Белгороде и Старом Осколе выделили 10,1 млн рублей

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Согласно документам госзакупки, региональный Центр закупок разместил лот на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений Белгородского областного онкологического диспансера. Максимально на работы готовы выделить из средств бюджетных учреждений 10,1 млн рублей.
Ремонт будут проводить на ул. Куйбышева, 1 и проспекте Б. Хмельницкого, 137 в Белгороде, а также на проспекте Комсомольский, 81 в Старом Осколе.
Подрядчик должен будет выполнить ремонтно-строительные работы, такие как снятие подоконных досок, разборка покрытий полов и облицовки стен, снятие обоев, очистка стен и потолков, а также отбивка штукатурки.
Затем рабочие должны будут сменить дверные приборы, заменить стеклопакеты в пластиковых окнах, уложить линолеум, выровнять потолки и покрасить потолки. На стенах должны поклеить новые высококачественные обои или нанести краску. В смету заложен ремонт фасадов, кровель и крылец.
Подрядчик должен проложить трубы холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. В рамках работ заменят канализационное оборудование, светильники и розетки. А ещё выполнят благоустройство и озеленение территории.
Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 26 июня.