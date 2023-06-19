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На ремонт зданий онкодиспансера в Белгороде и Старом Осколе выделили 10,1 млн рублей

19 июня 2023, 09:29
Фото: 1MI
Работы проведут за счёт средств бюджетных организаций. Речь идёт о капитальном ремонте зданий и сооружений по трём адресам. Два из которых находятся в Белгороде, а один — в Старом Осколе.

Согласно документам госзакупки, региональный Центр закупок разместил лот на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений Белгородского областного онкологического диспансера. Максимально на работы готовы выделить из средств бюджетных учреждений 10,1 млн рублей.

Ремонт будут проводить на ул. Куйбышева, 1 и проспекте Б. Хмельницкого, 137 в Белгороде, а также на проспекте Комсомольский, 81 в Старом Осколе.

Подрядчик должен будет выполнить ремонтно-строительные работы, такие как снятие подоконных досок, разборка покрытий полов и облицовки стен, снятие обоев, очистка стен и потолков, а также отбивка штукатурки.

Затем рабочие должны будут сменить дверные приборы, заменить стеклопакеты в пластиковых окнах, уложить линолеум, выровнять потолки и покрасить потолки. На стенах должны поклеить новые высококачественные обои или нанести краску. В смету заложен ремонт фасадов, кровель и крылец.

Подрядчик должен проложить трубы холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. В рамках работ заменят канализационное оборудование, светильники и розетки. А ещё выполнят благоустройство и озеленение территории.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 26 июня.

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#Онкодиспансер#Ремонт#Здания#Сооружения#Центр закупок#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Госзакупки#Белгород#Старый Оскол#Кристина Семенчук
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