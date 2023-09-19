В онкодиспансере Белгорода сломались два аппарата СКТ из трёх

Напомним, на улице Куйбышева, 1 в Белгороде планируют построить новый семиэтажный корпус онкодиспансера. Весной 2023 года власти сообщали о том, что для этого объекта разрабатывается проектно-сметная документация. А точная стоимость строительства будет известна после положительного заключения госэкспертизы.