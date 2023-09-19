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В онкодиспансере Белгорода сломались два аппарата СКТ из трёх

В онкодиспансере Белгорода сломались два аппарата СКТ из трёх

19 сентября 2023, 19:16
Фото: 1MI
Ремонт медицинского оборудования займёт не меньше двух месяцев. А пока амбулаторным пациентам предлагают проходить СКТ в областной больнице, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Причину поломки двух аппаратов СКТ из трёх в областном онкодиспансере глава региона не назвал. Но рассказал, что сейчас проходят закупочные процедуры по приобретению запчастей.

Два аппарата сломаны, сейчас идут закупочные процедуры по приобретению ламп, каждая из которых стоит 12 млн рублей. Срок поставки — два месяца.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, на улице Куйбышева, 1 в Белгороде планируют построить новый семиэтажный корпус онкодиспансера. Весной 2023 года власти сообщали о том, что для этого объекта разрабатывается проектно-сметная документация. А точная стоимость строительства будет известна после положительного заключения госэкспертизы.

В правительстве рассказали, когда в Белгороде построят новый корпус онкодиспансера
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#Медицина#Медицинское оборудование#Белгород#Белгородский онкодиспансер#Милена Фишер
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