В онкодиспансере Белгорода сломались два аппарата СКТ из трёх

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
Причину поломки двух аппаратов СКТ из трёх в областном онкодиспансере глава региона не назвал. Но рассказал, что сейчас проходят закупочные процедуры по приобретению запчастей.
Два аппарата сломаны, сейчас идут закупочные процедуры по приобретению ламп, каждая из которых стоит 12 млн рублей. Срок поставки — два месяца.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, на улице Куйбышева, 1 в Белгороде планируют построить новый семиэтажный корпус онкодиспансера. Весной 2023 года власти сообщали о том, что для этого объекта разрабатывается проектно-сметная документация. А точная стоимость строительства будет известна после положительного заключения госэкспертизы.