Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Белгороде в 2023 году

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Как в Белгородской области решаются вопросы соцподдержки родителей, кому положена такая помощь в 2023 году, и что нужно для ее оформления — расскажем в статье.
Государство старается оказать финансовую помощь семьям, воспитывающим детей. Ежегодно на эти цели выделяются федеральные средства, вводятся всё новые меры поддержки. Помимо этого, субъекты Федерации могут самостоятельно выделять средства для помощи семьям с детьми. Решение о дополнительном выделении соцпомощи принимается губернатором региона, поэтому и выплаты называются губернаторскими.
По сути, губернаторские выплаты являются бонусом, выделяемым из средств регионального фонда в дополнение к федеральным выплатам. Они предназначены малоимущим либо многодетным семьям и новоиспеченным родителям.
Губернатор региона в зависимости от возможностей местного бюджета и демографической политики региона принимает решение о размерах региональной помощи, категориях получателей и условиях ее выплаты.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков анонсировал, что в 2023 году на выплаты семьям с низкими доходами планируется направить дополнительно порядка 800 миллионов рублей.
Важно! На повышенные выплаты в 2023 году могут рассчитывать около 4,5 тысяч семей с низкими доходами в Белгородской области.
Нововведение не коснется соцвыплат, регулируемых федеральным законодательством. Сюда относят в том числе пособия на первенцев, маткапитал, выплаты семьям с детьми от 3 до 17 лет.
На губернаторские пособия могут рассчитывать все категории получателей соцпомощи, если на территории региона действует соответствующий нормативно-правовой акт.
Кому выплачивают соцпомощь в Белгородской области:
Конкретный список получателей соцпомощи нужно уточнять в органах социальной защиты по месту жительства или в региональном законодательстве.
Право на получение регионального материнского (семейного) капитала имеют право женщины, при рождении третьего ребенка и последующих детей. Обязательное условие — регистрация по месту жительства на территории Белгородской области.
В ряде случаев право на получение маткапитала имеет отец ребенка, если он является единственным усыновителем третьего ребенка либо если мать лишена родительских прав. Пользоваться средствами регионального маткапитала можно только по истечении трёх лет со дня рождения ребенка, на которого он выдавался.
Сумма маткапитала периодически индексируется государством, но в разных регионах его размер может отличаться.
Важно! Новый размер регионального маткапитала в 2023 году составляет 86 670 рублей за счет средств областного бюджета.
Эту сумму можно использовать:
С апреля 2020 года в Белгородской области сертификат на маткапитал оформляется автоматически. То есть информация о возможности его получения направляется в личный кабинет родителя на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда России.
Также заявление на получение маткапитала можно оформить, обратившись в орган соцзащиты населения по месту постоянной регистрации гражданина или местный МФЦ. Список необходимых документов уточняется там же, он может меняться в зависимости от условий семьи, претендующих на сертификат.
Все выплаты на детей от 0 до 17 лет были объединены в 2023 году в единое пособие. На него могут рассчитывать белгородские семье, в которых доход на каждого члена семьи в месяц не превышает 12, 075 тыс. рублей.
Размер единого пособия в Белгородской области в 2023 году составляет от 5856, 5 рублей (50% от прожиточного минимума на детей) до 11, 713 рублей (100% от ПМ на детей).
Работающим родителям пособие начисляет работодатель. Сумма ежемесячной выплаты составляет 40% от среднего заработка одного из родителей, но не может быть больше 33 281 рубля.
При рождении ребенка государство выплачивает единовременное пособие одному из родителей либо заменяющему его лицу. Эта выплата положена тем родителям, которые являются безработными либо обучаются по очной форме обучения. Размер данной выплаты фиксированный. С 1 февраля 2023 года пособие составляет 22 909 руб.
Помимо федеральной выплаты, в Белгородской области выплачивается единовременное пособие при рождении первенца студенческой семье — 100 тыс. рублей. Также при появлении пятого (и последующих) ребенка в семье краевые власти выплачивают 50 тыс. рублей.
Оформить получение выплаты можно через «Госуслуги» либо местный МФЦ.
В Белгородской области предоставляются региональные льготы многодетным семьям. Согласно Социальному кодексу Белгородской области, многодетной считается семья, которая состоит из одного или двух родителей, имеющих трёх или более детей до 18 лет. Таким семьям предоставляются следующие льготы:
Полный список льгот для семей с детьми, предоставляемых в регионе, можно найти в Социальном кодексе Белгородской области. Чтобы получить господдержку, нужно обратиться в МФЦ, Пенсионный фонд, органы соцпомощи.
На федеральном уровне многодетные семьи имеют право также:
В 2023 году семьи в Белгородской области могут получить единовременную выплату на улучшение жилищных условий. Это распространяется на семей, родивших двойню или тройню. Размер субсидии составляет 150 тыс. рублей (для женщин, родивших двойню) и 300 тыс. рублей (для женщин, родивших тройню). Эти средства можно потратить на строительство, покупку, капитальный или текущий ремонт жилья, а также погашение долгов и процентов по кредитам, включая ипотечные.
Губернаторские выплаты можно получить в местных органах соцзащиты, в МФЦ или через портал госуслуг.
Механизм получения региональных выплат в Белгородской области: