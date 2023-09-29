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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 17:33

Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Белгороде в 2023 году

Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Белгороде в 2023 году

29 сентября 2023, 13:30
Фото: 1MI
Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Белгороде в 2023 году
Чтобы поддержать семьи с детьми, государство выплачивает родителям федеральные пособия. Но в большинстве российских регионов существуют и губернаторские выплаты, которые служат дополнительной мерой поддержки семей с детьми.
Сюжет
Дети

Как в Белгородской области решаются вопросы соцподдержки родителей, кому положена такая помощь в 2023 году, и что нужно для ее оформления — расскажем в статье.

Что такое губернаторская выплата?

Государство старается оказать финансовую помощь семьям, воспитывающим детей. Ежегодно на эти цели выделяются федеральные средства, вводятся всё новые меры поддержки. Помимо этого, субъекты Федерации могут самостоятельно выделять средства для помощи семьям с детьми. Решение о дополнительном выделении соцпомощи принимается губернатором региона, поэтому и выплаты называются губернаторскими.

По сути, губернаторские выплаты являются бонусом, выделяемым из средств регионального фонда в дополнение к федеральным выплатам. Они предназначены малоимущим либо многодетным семьям и новоиспеченным родителям.

Губернатор региона в зависимости от возможностей местного бюджета и демографической политики региона принимает решение о размерах региональной помощи, категориях получателей и условиях ее выплаты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков анонсировал, что в 2023 году на выплаты семьям с низкими доходами планируется направить дополнительно порядка 800 миллионов рублей.

Важно! На повышенные выплаты в 2023 году могут рассчитывать около 4,5 тысяч семей с низкими доходами в Белгородской области.

Нововведение не коснется соцвыплат, регулируемых федеральным законодательством. Сюда относят в том числе пособия на первенцев, маткапитал, выплаты семьям с детьми от 3 до 17 лет.

Кто вправе рассчитывать на областные пособия?

На губернаторские пособия могут рассчитывать все категории получателей соцпомощи, если на территории региона действует соответствующий нормативно-правовой акт.

Кому выплачивают соцпомощь в Белгородской области:

  • беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (ежемесячно);
  • матери или опекуну ребенка, чей отец проходит военную службу по призыву (ежемесячно);
  • родителям новорожденного (единоразово);
  • родителям, усыновителям или опекунам ребенка до полутора лет (ежемесячно);
  • матерям по уходу за первым и вторым ребенком до трёх лет (ежемесячно);
  • семьям с детьми возрастом от 3 до 17 лет;
  • одиноким родителям ребенка в возрасте от 8 до 17 лет;
  • малоимущим и малообеспеченным семьям с детьми.

Конкретный список получателей соцпомощи нужно уточнять в органах социальной защиты по месту жительства или в региональном законодательстве.

Кто вправе рассчитывать на областные пособия?Кто вправе рассчитывать на областные пособия?
Кто вправе рассчитывать на областные пособия?
Фото: 1MI

Региональный материнский капитал

Право на получение регионального материнского (семейного) капитала имеют право женщины, при рождении третьего ребенка и последующих детей. Обязательное условие — регистрация по месту жительства на территории Белгородской области.

В ряде случаев право на получение маткапитала имеет отец ребенка, если он является единственным усыновителем третьего ребенка либо если мать лишена родительских прав. Пользоваться средствами регионального маткапитала можно только по истечении трёх лет со дня рождения ребенка, на которого он выдавался.

Сумма маткапитала периодически индексируется государством, но в разных регионах его размер может отличаться.

Важно! Новый размер регионального маткапитала в 2023 году составляет 86 670 рублей за счет средств областного бюджета.

Эту сумму можно использовать:

  • на улучшение жилищных условий (покупку или строительство жилья);
  • на погашение кредитов и займов;
  • на проведение ремонта в жилье, где проживает ребенок;
  • на приобретение стройматериалов на строительство жилья для проживания ребенка;
  • на реабилитацию детей-инвалидов;
  • на образование детей.

С апреля 2020 года в Белгородской области сертификат на маткапитал оформляется автоматически. То есть информация о возможности его получения направляется в личный кабинет родителя на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда России.

Также заявление на получение маткапитала можно оформить, обратившись в орган соцзащиты населения по месту постоянной регистрации гражданина или местный МФЦ. Список необходимых документов уточняется там же, он может меняться в зависимости от условий семьи, претендующих на сертификат.

Региональное пособие на ребенка до 3-х лет

Все выплаты на детей от 0 до 17 лет были объединены в 2023 году в единое пособие. На него могут рассчитывать белгородские семье, в которых доход на каждого члена семьи в месяц не превышает 12, 075 тыс. рублей.

Размер единого пособия в Белгородской области в 2023 году составляет от 5856, 5 рублей (50% от прожиточного минимума на детей) до 11, 713 рублей (100% от ПМ на детей).

Работающим родителям пособие начисляет работодатель. Сумма ежемесячной выплаты составляет 40% от среднего заработка одного из родителей, но не может быть больше 33 281 рубля.

Региональное единовременное пособие при рождении ребенка

При рождении ребенка государство выплачивает единовременное пособие одному из родителей либо заменяющему его лицу. Эта выплата положена тем родителям, которые являются безработными либо обучаются по очной форме обучения. Размер данной выплаты фиксированный. С 1 февраля 2023 года пособие составляет 22 909 руб.

Помимо федеральной выплаты, в Белгородской области выплачивается единовременное пособие при рождении первенца студенческой семье — 100 тыс. рублей. Также при появлении пятого (и последующих) ребенка в семье краевые власти выплачивают 50 тыс. рублей.

Оформить получение выплаты можно через «Госуслуги» либо местный МФЦ.

Региональное единовременное пособие при рождении ребенкаРегиональное единовременное пособие при рождении ребенка
Региональное единовременное пособие при рождении ребенка
Фото: Midjourney

Региональные льготы семьям с детьми в Белгороде и Белгородской области

В Белгородской области предоставляются региональные льготы многодетным семьям. Согласно Социальному кодексу Белгородской области, многодетной считается семья, которая состоит из одного или двух родителей, имеющих трёх или более детей до 18 лет. Таким семьям предоставляются следующие льготы:

  1. Компенсация оплаты коммунальных услуг: ежемесячно, в размере 50%.
  2. Бесплатный проезд в школьных автобусах либо компенсация расходов на проезд учащихся в общественном транспорте к общеобразовательному учреждению.
  3. Компенсация расходов на покупку школьной формы первоклассникам.
  4. Льготное питание учащимся общеобразовательных учреждений.
  5. Первоочередной прием дошкольников в детские сады.
  6. Бесплатное посещение один раз в месяц выставок, музеев, парков культуры и отдыха.
  7. Бесплатное получение юридической помощи — можно получить в любом органе местного самоуправления либо в государственных юридических бюро.
  8. Получение бесплатного земельного участка, находящегося в муниципальной или государственной собственности. Они могут выделяться для индивидуального жилищного строительства либо для ведения личного подсобного хозяйства.
  9. Полное освобождение от уплаты транспортного налога. Мера действует в отношении одного зарегистрированного на родителей легкового автомобиля с мощностью до 100 лошадиных сил.
  10. Бесплатное оздоровление школьников в детских оздоровительных учреждениях.
  11. Выделение займа на строительство жилого дома в размере до одного миллиона рублей на срок 17 лет под 5% годовых. При этом на два года предоставляется отсрочка платежа по погашению основного долга и процентов по нему.
  12. Право на списание части ипотечного кредита в сумме до 450 тысяч рублей. Действует для многодетных семей, где третий и последующие дети родились с 1 января 2019 года.

Полный список льгот для семей с детьми, предоставляемых в регионе, можно найти в Социальном кодексе Белгородской области. Чтобы получить господдержку, нужно обратиться в МФЦ, Пенсионный фонд, органы соцпомощи.

На федеральном уровне многодетные семьи имеют право также:

  • на налоговые вычеты по уплате земельного налога;
  • на досрочный уход матери на пенсию;
  • на неоплачиваемый дополнительный отпуск;
  • на бесплатные витамины и медикаменты для детей;
  • на безвозмездную материальную помощь или ссуду на развитие садово-огородного хозяйства или фермы;
  • на первоочередную медпомощь.

В 2023 году семьи в Белгородской области могут получить единовременную выплату на улучшение жилищных условий. Это распространяется на семей, родивших двойню или тройню. Размер субсидии составляет 150 тыс. рублей (для женщин, родивших двойню) и 300 тыс. рублей (для женщин, родивших тройню). Эти средства можно потратить на строительство, покупку, капитальный или текущий ремонт жилья, а также погашение долгов и процентов по кредитам, включая ипотечные.

Региональные льготы семьям с детьми в Белгороде и Белгородской областиРегиональные льготы семьям с детьми в Белгороде и Белгородской области
Региональные льготы семьям с детьми в Белгороде и Белгородской области
Фото: 1MI

Как получить региональные выплаты и льготы?

Губернаторские выплаты можно получить в местных органах соцзащиты, в МФЦ или через портал госуслуг.

Механизм получения региональных выплат в Белгородской области:

  1. Уточнение права на услугу. Это можно сделать тремя способами:
  • обратиться лично в Управление соцзащиты населения Белгородской области по адресу: г. Белгород, проспект Славы, д. 24, или по телефону +7 (4722) 27-62-25;
  • посмотреть список категорий получателей на официальном сайте соцдепартамента администрации г. Белгорода;
  • через региональный портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области gosuslugi 31.ru.
  1. Сбор необходимых документов. Основной пакет документов обычно включает заявление на выплату, документ, удостоверяющий личность получателя, реквизиты счета для перечисления пособия, свидетельство о рождении ребенка, справку о доходах семьи. Если оформлять выплату через «Госуслуги», то на портале можно найти полный список необходимых документов. Если оформление будет происходить через соцзащиту или МФЦ, то лучше уточнить список документов в региональном управлении соцзащиты.
  2. Подача заявления и документов:
  • через МФЦ по адресу: г. Белгород, проспект Славы, д. 25 или ул. Есенина, д. 9;
  • в управлении соцзащиты;
  • через «Госуслуги»: нужно авторизоваться на сайте, найти в списке услуг необходимую выплату, заполнить заявление и приложить сканы документов.
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