Что дает гражданство Румынии? Подробный разбор преимуществ и возможностей

Гражданство Румынии — это не просто документ, это целый комплекс прав, возможностей и преимуществ, который открывается перед его обладателем. От свободы передвижения до беспрецедентных образовательных и культурных возможностей — румынский паспорт стоит того, чтобы стремиться к его получению. Если вы рассматриваете возможность стать гражданином Румынии, надеемся, что эта статья поможет вам лучше понять все преимущества этого выбора