Сотрудника управления образования Белгорода подозревают в получении взятки

Как сообщает СК, с 7 сентября по 20 сентября текущего года обвиняемая получила от заведующей одного из детсадов незаконное вознаграждение в виде 105 тыс. рублей и другого имущества. Вознаграждение было за продление истекавших в сентябре трудовых отношений с заведующей, а также за общее покровительство по службе — должны были быть созданы благоприятные условия для прохождения тестирования при продлении договора.