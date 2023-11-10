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Сотрудника управления образования Белгорода подозревают в получении взятки

Сотрудника управления образования Белгорода подозревают в получении взятки

10 ноября 2023, 16:14
Фото: 1MI
Коррупционная деятельность сотрудника администрации пресечена региональным УФСБ совместно с СУ СК России.
Сюжет
Взятка

Руководителя одного из отделов управления образования администрации Белгорода подозревают в получении взятки от заведующей детского сада.

Как сообщает СК, с 7 сентября по 20 сентября текущего года обвиняемая получила от заведующей одного из детсадов незаконное вознаграждение в виде 105 тыс. рублей и другого имущества. Вознаграждение было за продление истекавших в сентябре трудовых отношений с заведующей, а также за общее покровительство по службе — должны были быть созданы благоприятные условия для прохождения тестирования при продлении договора.

Преступная деятельность была вскрыта благодаря антикоррупционной работе, проведённой в ведомстве руководством горадминистрации.

В отношении сотрудника администрации было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

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#Происшествия#Взятка#Администрация Белгорода#Белгород#Алина Харина
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