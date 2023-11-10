Сотрудника управления образования Белгорода подозревают в получении взятки

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Руководителя одного из отделов управления образования администрации Белгорода подозревают в получении взятки от заведующей детского сада.
Как сообщает СК, с 7 сентября по 20 сентября текущего года обвиняемая получила от заведующей одного из детсадов незаконное вознаграждение в виде 105 тыс. рублей и другого имущества. Вознаграждение было за продление истекавших в сентябре трудовых отношений с заведующей, а также за общее покровительство по службе — должны были быть созданы благоприятные условия для прохождения тестирования при продлении договора.
Преступная деятельность была вскрыта благодаря антикоррупционной работе, проведённой в ведомстве руководством горадминистрации.
В отношении сотрудника администрации было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).