Сына экс-губернатора Брянской области судят из-за взятки

Как пишет издание, Барабанова-младшего арестовали в мае 2023 года. По данным следствия, бывший таможенник 14 мая в своём авто получил от генерального директора одного из предприятий 1,1 млн рублей. За эти деньги фигурант пообещал ему оказать содействие в беспроблемном проезде грузовиков с товарами народного потребления без досмотра.