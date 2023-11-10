Сына экс-губернатора Брянской области судят из-за взятки

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Сына бывшего губернатора Брянской области будут судить из-за взяток. Экс-начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Владислава Барабанова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении патронов.
Как пишет издание, Барабанова-младшего арестовали в мае 2023 года. По данным следствия, бывший таможенник 14 мая в своём авто получил от генерального директора одного из предприятий 1,1 млн рублей. За эти деньги фигурант пообещал ему оказать содействие в беспроблемном проезде грузовиков с товарами народного потребления без досмотра.
Разоблачили обвиняемого сотрудники УФСБ и его коллеги из отдела противодействия коррупции таможенной службы Брянской области.