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Суд

Сына экс-губернатора Брянской области судят из-за взятки

10 ноября 2023, 13:30
Фото: 1MI
Суд
Бывшего начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Барабанова судят за получение взятки в особо крупном размере и незаконное хранение патронов. Задержали фигуранта в мае 2023 года, пишут «Брянские новости».

Сына бывшего губернатора Брянской области будут судить из-за взяток. Экс-начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Владислава Барабанова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении патронов.

Как пишет издание, Барабанова-младшего арестовали в мае 2023 года. По данным следствия, бывший таможенник 14 мая в своём авто получил от генерального директора одного из предприятий 1,1 млн рублей. За эти деньги фигурант пообещал ему оказать содействие в беспроблемном проезде грузовиков с товарами народного потребления без досмотра.

Разоблачили обвиняемого сотрудники УФСБ и его коллеги из отдела противодействия коррупции таможенной службы Брянской области.

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#Происшествия#Таможня#Уголовное дело#Взятка#Брянская область#Наталья Корявых
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