Количество удовлетворяет потребности: в Белгородской области стало меньше банкоматов

Как отмечают в региональном отделении ЦБ, текущее число банкоматов удовлетворяет потребности белгородцев. Тем временем в Белгородской области развивается услуга выдачи наличных на кассах при совершении покупки. Услуга действует в 358 торговых точках. В день можно снять не более 5 тыс. рублей, а за месяц — не более 30 тыс. рублей с одной карты. Сумму необходимо озвучить перед покупками.