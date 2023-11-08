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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Банкомат

Количество удовлетворяет потребности: в Белгородской области стало меньше банкоматов

8 ноября 2023, 14:25
Фото: Midjourney
Банкомат

Число банкоматов в Белгородской области сократилось до 1090

За год число банкоматов в регионе снизилось на 29%. При этом количество электронных терминалов в пунктах выдачи наличных, напротив, растёт, сообщили в пресс-службе Банка России.

В Белгородской области на 29% уменьшилось число банкоматов — до 1090 штук. При этом количество электронных терминалов в пунктах выдачи наличных выросло до 1966 (+71).

По информации регулятора, по состоянию на 1 июля в регионе насчитывается 950 электронных терминалов безналичной оплаты. Это на 46% больше, чем в прошлом году.

Как отмечают в региональном отделении ЦБ, текущее число банкоматов удовлетворяет потребности белгородцев. Тем временем в Белгородской области развивается услуга выдачи наличных на кассах при совершении покупки. Услуга действует в 358 торговых точках. В день можно снять не более 5 тыс. рублей, а за месяц — не более 30 тыс. рублей с одной карты. Сумму необходимо озвучить перед покупками.

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#Белгородская область#Экономика#Банк россии#Белгород#Наталья Корявых#Банкоматы#Наличные
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