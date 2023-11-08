Количество удовлетворяет потребности: в Белгородской области стало меньше банкоматов

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В Белгородской области на 29% уменьшилось число банкоматов — до 1090 штук. При этом количество электронных терминалов в пунктах выдачи наличных выросло до 1966 (+71).
По информации регулятора, по состоянию на 1 июля в регионе насчитывается 950 электронных терминалов безналичной оплаты. Это на 46% больше, чем в прошлом году.
Как отмечают в региональном отделении ЦБ, текущее число банкоматов удовлетворяет потребности белгородцев. Тем временем в Белгородской области развивается услуга выдачи наличных на кассах при совершении покупки. Услуга действует в 358 торговых точках. В день можно снять не более 5 тыс. рублей, а за месяц — не более 30 тыс. рублей с одной карты. Сумму необходимо озвучить перед покупками.