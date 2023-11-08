Белгородский завод ОМК помогает развивать одаренных школьников региона

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В третьей профильной смене «Алгоритма успеха» 20 учащихся 8-9 классов — победители и призеры олимпиады по технологии со всего региона — прокачивали свои знания в области 3D-моделирования и учились работать на фрезерном и лазерном станках с числовым программным управлением. Школьники изучили специальные платформы и приложения и создали на их основе свои первые проекты из дерева на станке с ЧПУ.
Кроме того, ребята побывали на белгородском заводе ОМК. Здесь они увидели, как работают специалисты на станках с ЧПУ на реальном производстве, пообщались с конструкторами, посмотрели 3D-модели наиболее известных проектов, разработанных на предприятии ОМК: Лахта-Центра в Санкт-Петербурге, стадиона «Ак Барс Арена» в Казани, опоры ЛЭП в виде герба города.
«Белгородский завод ОМК сотрудничает со многими образовательными учреждениями региона, в этом году предприятие посетили около 300 школьников. Мы поддерживаем проекты, которые помогают привлечь интерес детей и подростков к инженерным специальностям, даем возможность увидеть производство, познакомиться с работой специалистов и осознанно сделать выбор будущей профессии», — отметил управляющий директор белгородского завода ОМК Александр Ващенко.
Справка
Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Алгоритм Успеха» в Белгородской области обучает по модели Центра «Сириус». На базе учреждения действуют профильные смены. Питание и проживание участников программы — за счет средств центра.