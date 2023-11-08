Белгородский завод ОМК помогает развивать одаренных школьников региона

В третьей профильной смене «Алгоритма успеха» 20 учащихся 8-9 классов — победители и призеры олимпиады по технологии со всего региона — прокачивали свои знания в области 3D-моделирования и учились работать на фрезерном и лазерном станках с числовым программным управлением. Школьники изучили специальные платформы и приложения и создали на их основе свои первые проекты из дерева на станке с ЧПУ.