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Сотрудница белгородского завода ОМК учит жителей создавать некопательные огороды

Сотрудница белгородского завода ОМК учит жителей создавать некопательные огороды

10 октября 2023, 09:43
Фото: ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»
Сотрудники белгородского завода ОМК вместе с детьми посетили экологическую лекцию «Не копай — собирай!» и экскурсию по Ботаническому саду Белгородского государственного университета.

Мероприятие стало продолжением проекта Василины Трифоновой, который получил поддержку в грантовом конкурсе «ОМК Партнерство».

Эковолонтер пошагово рассказала сотрудникам белгородского завода ОМК, как организовать некопательный огород. На этом примере Василина также обратила внимание участников акции на проблемы сортировки мусора, использования и переработки бумаги, картона, органических и древесных отходов.

Метод органического земледелия без перекопок известен достаточно давно, но в последнее время он обретает новую популярность. Суть метода в том, что почву не копают и «беспокоят» исключительно в периоды посадки и сбора урожая. В остальное время стараются вообще не наступать на грунт и не переворачивать пласты.

«Чтобы предотвратить вызванное человеческой деятельностью изменение климата, необходимо снизить выброс парниковых газов в атмосферу. Если исключить механическую обработку почвы, то углерод не будет окисляться, следовательно, выброс углекислого газа в атмосферу будет уменьшаться. Углерод, который находится в почве, больше всего влияет на состояние минерального питания растений и, следовательно, на питание животных и людей. Применение метода некопания позволяет отказаться от промышленных удобрений, снизить спрос на них и в долгосрочной перспективе уменьшить негативное влияние заводов-производителей на экологию», — поделилась сотрудница «ОМК Энергомаш» Василина Трифонова.

Фото: ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»

В конце лета Василина приобрела на грант от ОМК рубительную машину «Дровосек», которую теперь используют для заготовки щепы на заводе. Щепу может забрать любой желающий сотрудник белгородского завода ОМК, чтобы самостоятельно организовать некопательный огород у себя дома. В планах у Василины –закупить дополнительное оборудование и провести мастер-класс по созданию некопательных грядок.

«Снижение углеродного следа — одна из наиболее значимых экологических задач. И решать ее можно и нужно в том числе с помощью таких частных инициатив. В нашей компании активно развивается экологическое волонтерское движение, которое является важной частью принятой ОМК климатической стратегии. Проекты наших эковолонтеров становятся хорошим примером того, как можно решать проблемы и вместе с этим — заниматься экопросвещением и обучением других людей», — прокомментировала руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.

#Мастер-класс#Экология#Белгород#Кристина Семенчук#Переработка отходов
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