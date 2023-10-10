Сотрудница белгородского завода ОМК учит жителей создавать некопательные огороды

«Чтобы предотвратить вызванное человеческой деятельностью изменение климата, необходимо снизить выброс парниковых газов в атмосферу. Если исключить механическую обработку почвы, то углерод не будет окисляться, следовательно, выброс углекислого газа в атмосферу будет уменьшаться. Углерод, который находится в почве, больше всего влияет на состояние минерального питания растений и, следовательно, на питание животных и людей. Применение метода некопания позволяет отказаться от промышленных удобрений, снизить спрос на них и в долгосрочной перспективе уменьшить негативное влияние заводов-производителей на экологию», — поделилась сотрудница «ОМК Энергомаш» Василина Трифонова.