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Эковолонтеры ОМК собрали две тонны мусора в Архиерейской роще Белгорода

Эковолонтеры ОМК собрали две тонны мусора в Архиерейской роще Белгорода

30 октября 2023, 08:51
Фото: Юлия Виреева
Сотрудники завода «ОМК Энергомаш» (входит в группу ОМК) очистили от мусора одно из самых красивых и любимых мест для отдыха жителей Белгорода — Архиерейскую рощу.
Сюжет
Мусор

25 эковолонтерам удалось собрать семь кубометров мусора, что по весу сопоставимо с двумя тоннами. Экологическая акция получила поддержку в грантовом конкурсе «ОМК Партнерство».

«В Белгородской области норматив накопления твердых коммунальных отходов на человека составляет 2,2 кубометра в год. Можно сказать, что мы убрали годовой объем мусора семьи из трех человек. Очень хочется, чтобы люди осознали, что нельзя бросать себе под ноги стаканы из-под кофе и прочую „мелочь“. Тем, кто это делает, обязательно нужно хотя бы раз поучаствовать в уборке. После подобного времяпровождения все будут доносить мусор до урны. Уверена, что и близкому окружению расскажут об этом, потому что впечатлений будет на две тонны», — поделилась эковолонтер Алина Трофимова.
Фото: Юлия Виреева
«Популярные места для отдыха и занятий спортом часто притягивают не только вежливых гостей, но и тех, кто не заботится о поддержании чистоты и красоты уникальных уголков природы. Грантовый конкурс „ОМК Партнерство“ дает возможность как раз позаботиться о родных городах и любимых местах для отдыха. Мы видим хорошую вовлеченность сотрудников в экологическое движение ОМК и их стремление менять экологическую ситуацию к лучшему», — прокомментировала руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.
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#Общество#Белгородская область#Мусор#Природа#Экологическая акция#Чистота#Архиерейская роща#Омк#Артем Черненко
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