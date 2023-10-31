Волонтеры ОМК спасают животных в Белгороде

Бездомных и раненых животных на улицах Белгорода сейчас достаточно много. Зачастую люди, которые хотят им помочь, просто не знают, куда обращаться: нет ни единого телефона, ни единой службы, ни спецтранспорта. А ведь в большинстве случаев действовать нужно немедленно. Зоозащитники мечтают, что со временем появится единая скорая помощь для животных, но пока ее нет, выручают волонтерские инициативы.