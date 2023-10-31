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Волонтеры ОМК спасают животных в Белгороде

Волонтеры ОМК спасают животных в Белгороде

31 октября 2023, 11:11
Фото: Личный архив Артёма Микерова
Сотрудник завода «ОМК Энергомаш» (входит в группу ОМК) Артём Микеров и его коллеги помогают спасать жизни бездомным животным с серьезными травмами и заболеваниями в Белгороде.

Артём выиграл грант в конкурсе «ОМК Партнерство», который проводит группа ОМК, и на полученные средства оплатил операции, лечение и реабилитацию питомцам.

Бездомных и раненых животных на улицах Белгорода сейчас достаточно много. Зачастую люди, которые хотят им помочь, просто не знают, куда обращаться: нет ни единого телефона, ни единой службы, ни спецтранспорта. А ведь в большинстве случаев действовать нужно немедленно. Зоозащитники мечтают, что со временем появится единая скорая помощь для животных, но пока ее нет, выручают волонтерские инициативы.

«Проект получился эмоционально непростым. Уже на старте его реализации я сразу откликнулся на просьбу помочь псу Касперу, которого нашли лежащим возле дороги. Состояние было очень тяжелым. Он отчаянно боролся за жизнь, но, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. А вот милый песик Оскар, благодаря проведенной операции, теперь уверенно стоит на своих лапках и даже успел во время лечения стать героем репортажа на региональном телевидении», — рассказал автор проекта «Скорая ЗООпомощь» Артём Микеров.
Фото: Личный архив Артёма Микерова

Шанс на спасение волонтеры подарили и кошке Молли, которую привезли из Шебекино истощенной и больной. Кошечке провели комплексное обследование, по результатам которого она получила полноценное лечение. После выписки из клиники Оскар и Молли обрели свой дом и любящих хозяев.

«Большинство животных, которые попали в беду, действительно спасают именно волонтеры или приюты. Зоозащита — достаточно популярное направление проектов, которые получают поддержку в конкурсе „ОМК Партнерство“. Помимо доброго дела — спасения животного, здесь есть еще одна важная составляющая. Такие проекты напоминают, что в любой, даже самой сложной ситуации, стоит оставаться человеком», — прокомментировала руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.
#Общество#Белгородская область#Животные#Помощь#Травмы#Грант#Заболевания#Белгород#Артем Черненко
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