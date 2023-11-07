Высказалась на два штрафа: белгородка попала под суд за повторное оскорбление соседа

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
По данным следствия, жительница села Пятницкое Волоконовского района оскорбила своего соседа, за что её привлекли к административной ответственности и выписали ей штраф в размере 3000 рублей.
Позже она снова оскорбила этого же соседа, поэтому в отношении неё во второй раз завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»).
Повторное оскорбление в период, когда жительница была подвергнута административному наказанию, суд может расценить как отягчающее обстоятельство. В настоящий момент материалы дела отправили мировому судье, виновную привлекли к ответственности в виде штрафа.