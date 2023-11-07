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Белгородку дважды оштрафовали за оскорбление одного и того же соседа

Высказалась на два штрафа: белгородка попала под суд за повторное оскорбление соседа

7 ноября 2023, 13:36
Фото: 1MI

Белгородку дважды оштрафовали за оскорбление одного и того же соседа

Жительницу Волоконовского района два раза привлекли к административной ответственности за оскорбление соседа. Ей назначили наказание в виде штрафа, а материалы дела направили мировому судье. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Штраф

По данным следствия, жительница села Пятницкое Волоконовского района оскорбила своего соседа, за что её привлекли к административной ответственности и выписали ей штраф в размере 3000 рублей.

Позже она снова оскорбила этого же соседа, поэтому в отношении неё во второй раз завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»).

Повторное оскорбление в период, когда жительница была подвергнута административному наказанию, суд может расценить как отягчающее обстоятельство. В настоящий момент материалы дела отправили мировому судье, виновную привлекли к ответственности в виде штрафа.

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#Белгородская область#Происшествия#Штраф#Административный штраф#Волоконовский район#Оскорбление#Белгород#Сосед#Александра Склярова
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