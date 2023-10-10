Белгородец из-за ссоры с женой руками и ногами побил чужую машину

В полицию Белгорода обратилась местная жительница. 36-летняя горожанка сообщила, что её автомобиль Chery повредили неизвестные. Повреждения она заметила утром, когда вышла из многоквартирного дома. Выяснилось, что машину несколько раз ударил её сосед.