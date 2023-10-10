Белгородец из-за ссоры с женой руками и ногами побил чужую машину

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В полицию Белгорода обратилась местная жительница. 36-летняя горожанка сообщила, что её автомобиль Chery повредили неизвестные. Повреждения она заметила утром, когда вышла из многоквартирного дома. Выяснилось, что машину несколько раз ударил её сосед.
По предварительным данным, 38-летний житель Белгорода поссорился со своей супругой и, выйдя из подъезда, решил выплеснуть свою злость на чужом автомобиле. Свидетели сообщили, что мужчина начал бить машину руками и ногами.
Общая сумма ущерба составила около 40 тыс. рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.