Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Белгородец из-за ссоры с женой руками и ногами побил чужую машину

Белгородец из-за ссоры с женой руками и ногами побил чужую машину

10 октября 2023, 11:07
Фото: 1MI
Своими ударами он нанёс ущерб в размере 40 тыс. рублей. Против горожанина возбудили уголовное дело, отметили в региональном УМВД.

В полицию Белгорода обратилась местная жительница. 36-летняя горожанка сообщила, что её автомобиль Chery повредили неизвестные. Повреждения она заметила утром, когда вышла из многоквартирного дома. Выяснилось, что машину несколько раз ударил её сосед.

По предварительным данным, 38-летний житель Белгорода поссорился со своей супругой и, выйдя из подъезда, решил выплеснуть свою злость на чужом автомобиле. Свидетели сообщили, что мужчина начал бить машину руками и ногами.

Общая сумма ущерба составила около 40 тыс. рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Белгородец ножом поцарапал чужую машину, потому что та мешала ему пройти
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородка ответит за вымещенную на чужой машине злостьБелгородец разбил окно припаркованной машины и украл из неё сумку с деньгамиМолодой белгородец обиделся на приятеля и со зла поджёг его машину
#Белгородская область#Авто#Новости Белгорода#Ущерб#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Снаряд прилетел в частный дом в Белгородской области: погиб мужчина, ранена женщина
Сегодня, 12:15
В мэрии Белгорода рассказали, почему ремонт остановки «Родина» не закончили в срок
Сегодня, 07:20
Первый снег и град: сюрпризы погоды попали на фото и видео белгородцев
Сегодня, 13:30
К отопительному сезону Белгородэнерго отремонтировало 184 силовых трансформатора
Сегодня, 12:57
Родня сидит в убежищах: в еврейской общине Белгорода отреагировали на войну в Израиле
Сегодня, 11:28
Слушали 40 минут: студент БГИИКа рассказал о принудительном просмотре Соловьёва
Сегодня, 07:31