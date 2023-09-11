Молодой белгородец обиделся на приятеля и со зла поджёг его машину

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Ссора между приятелями привела к поджогу автомобиля. 20-летний владелец сгоревшего ВАЗ-21101 обратился в полицию с заявлением 10 сентября. Вскоре правоохранители установили обстоятельства происшествия и личность подозреваемого. Им оказался друг потерпевшего.
Инцидент произошёл в одном из сёл Ракитянского района. Молодые люди с утра вместе выпивали. Застолье проходило дома у подозреваемого парня. Выпившие приятели поругались, и в порыве гнева владелец авто подошёл к нему и начал бить.
Хозяин дома решил присоединиться к другу. Однако из-за этого между молодыми людьми началась уже потасовка. Гость убежал и оставил машину. Хозяин дома обиделся на друга и решил ему отомстить: он вытолкал ВАЗ за пределы двора, облил бензином и поджёг.
Против жителя региона возбудили уголовное дело. За умышленное уничтожение чужого имущества ему грозит до пяти лет тюрьмы.