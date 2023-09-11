Молодой белгородец обиделся на приятеля и со зла поджёг его машину

Хозяин дома решил присоединиться к другу. Однако из-за этого между молодыми людьми началась уже потасовка. Гость убежал и оставил машину. Хозяин дома обиделся на друга и решил ему отомстить: он вытолкал ВАЗ за пределы двора, облил бензином и поджёг.