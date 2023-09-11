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Published Сегодня, 11:04

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Updated Сегодня, 11:06

Молодой белгородец обиделся на приятеля и со зла поджёг его машину

Молодой белгородец обиделся на приятеля и со зла поджёг его машину

11 сентября 2023, 11:04
Фото: 1MI
Парни с утра вместе выпивали. Застолье привело к конфликту и поджогу. Обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы. Подробности происшествия рассказали в региональном УМВД.

Ссора между приятелями привела к поджогу автомобиля. 20-летний владелец сгоревшего ВАЗ-21101 обратился в полицию с заявлением 10 сентября. Вскоре правоохранители установили обстоятельства происшествия и личность подозреваемого. Им оказался друг потерпевшего.

Инцидент произошёл в одном из сёл Ракитянского района. Молодые люди с утра вместе выпивали. Застолье проходило дома у подозреваемого парня. Выпившие приятели поругались, и в порыве гнева владелец авто подошёл к нему и начал бить.

Хозяин дома решил присоединиться к другу. Однако из-за этого между молодыми людьми началась уже потасовка. Гость убежал и оставил машину. Хозяин дома обиделся на друга и решил ему отомстить: он вытолкал ВАЗ за пределы двора, облил бензином и поджёг.

Против жителя региона возбудили уголовное дело. За умышленное уничтожение чужого имущества ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Автомобиль#Поджог#Ракитянский район#Белгород#Наталья Корявых
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