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Белгородец разбил окно припаркованной машины и украл из неё сумку с деньгами

Белгородец разбил окно припаркованной машины и украл из неё сумку с деньгами

18 сентября 2023, 11:39
Фото: 1MI
Когда обвиняемого задержали, он уже потратил все украденные деньги, а сумку с наушниками решил оставить себе. Полицейские их изъяли и возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

Белгородец проходил мимо, когда заметил на заднем сиденье чужого автомобиля Audi сумку. Мужчина решил украсть её — взял кирпич и разбил им правое окно. В украденной сумке оказались 20 тысяч рублей, документы и наушники.

В поиске мужчины сотрудникам правоохранительных органов помогла публикация в соцсетях с фотографией предполагаемого преступника. Подозреваемым оказался житель Белгорода 1979 года рождения.

Выяснилось, что он потратил все украденные деньги, а сумку и наушники у него изъяли полицейские.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Подозреваемому могут назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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#Белгородская область#Происшествия#Кража#Новости Белгорода#Автомобильная кража#Белгород#Александра Склярова
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