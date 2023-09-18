Белгородец разбил окно припаркованной машины и украл из неё сумку с деньгами

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Белгородец проходил мимо, когда заметил на заднем сиденье чужого автомобиля Audi сумку. Мужчина решил украсть её — взял кирпич и разбил им правое окно. В украденной сумке оказались 20 тысяч рублей, документы и наушники.
В поиске мужчины сотрудникам правоохранительных органов помогла публикация в соцсетях с фотографией предполагаемого преступника. Подозреваемым оказался житель Белгорода 1979 года рождения.
Выяснилось, что он потратил все украденные деньги, а сумку и наушники у него изъяли полицейские.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). Подозреваемому могут назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы.