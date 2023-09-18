Белгородец разбил окно припаркованной машины и украл из неё сумку с деньгами

Когда обвиняемого задержали, он уже потратил все украденные деньги, а сумку с наушниками решил оставить себе. Полицейские их изъяли и возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Сюжет Кража