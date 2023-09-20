Белгородка ответит за вымещенную на чужой машине злость

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
По предварительным данным, 48-летняя жительница Белгорода не смогла заехать во двор дома из-за припаркованного автомобиля. Со злости женщина ударила иномарку кулаком по двери. Сумма ущерба составила 8,5 тыс. рублей.
Найти виновного попросила 42-летняя хозяйка повреждённого автомобиля Nissan.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений»). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Наказание на тот же срок также грозит белгородцу, который разбил окно припаркованной машины и украл из неё сумку с деньгами. Помимо 20 тыс. рублей, в сумке были документы и наушники.