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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Машина

Белгородка ответит за вымещенную на чужой машине злость

20 сентября 2023, 10:12
Фото: 1MI
Машина

Удар белгородки по чужой машине оценили в 8 тысяч рублей

Женщина кулаком ударила припаркованную машину, потому что та мешала ей заехать во двор дома. Теперь белгородке грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, 48-летняя жительница Белгорода не смогла заехать во двор дома из-за припаркованного автомобиля. Со злости женщина ударила иномарку кулаком по двери. Сумма ущерба составила 8,5 тыс. рублей.

Найти виновного попросила 42-летняя хозяйка повреждённого автомобиля Nissan.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений»). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Наказание на тот же срок также грозит белгородцу, который разбил окно припаркованной машины и украл из неё сумку с деньгами. Помимо 20 тыс. рублей, в сумке были документы и наушники.

Белгородец разбил окно припаркованной машины и украл из неё сумку с деньгами
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#Белгородская область#Уголовное дело#Автомобиль#Новости Белгорода#Ущерб#Удар#Белгород#Александра Склярова
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