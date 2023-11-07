В Белгородской области нашли новый очаг бешенства

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В Сети появилось постановление от 2 ноября, которое сообщает об установлении карантина по бешенству в селе Иващенково Алексеевского городского округа. Очаг обнаружили в районе одного из домов по улице Садовой.
Исходя из документа, ограничительные мероприятия будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевшей особи. Радиус неблагополучного района составляет 500 метров от границ эпизоотического очага.
Отметим, что в последний раз ограничительные мероприятия в связи с обнаружением очага бешенства вводили 11 октября. Тогда заболевшее животное нашли на улице Верхняя Грачёвка в селе Волотово Чернянского района.