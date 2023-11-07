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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Бешенство

В Белгородской области нашли новый очаг бешенства

7 ноября 2023, 12:18
Фото: 1MI
Бешенство

Карантин по бешенству ввели в белгородском селе

Заболевшее животное нашли в селе Иващенково в Алексеевском горокруге. Там со 2 ноября введён карантин. Действовать он будет на протяжении двух месяцев, следует из постановления губернатора.

В Сети появилось постановление от 2 ноября, которое сообщает об установлении карантина по бешенству в селе Иващенково Алексеевского городского округа. Очаг обнаружили в районе одного из домов по улице Садовой.

Исходя из документа, ограничительные мероприятия будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевшей особи. Радиус неблагополучного района составляет 500 метров от границ эпизоотического очага.

Отметим, что в последний раз ограничительные мероприятия в связи с обнаружением очага бешенства вводили 11 октября. Тогда заболевшее животное нашли на улице Верхняя Грачёвка в селе Волотово Чернянского района.

Карантин на два месяца ввели в Белгородской области
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#Белгородская область#Карантин#Бешенство#Белгород#Алексеевский горокруг#Очаг#Александра Склярова
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