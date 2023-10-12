Карантин на два месяца ввели в Белгородской области

В Белгородской области на 60 дней ввели ограничительные мероприятия в связи с обнаружением очага бешенства. Постановление правительства региона об их введении опубликовали 11 октября. Вирус обнаружили на улице Верхняя Грачёвка в селе Волотово Чернянского района.