Карантин на два месяца ввели в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В Белгородской области на 60 дней ввели ограничительные мероприятия в связи с обнаружением очага бешенства. Постановление правительства региона об их введении опубликовали 11 октября. Вирус обнаружили на улице Верхняя Грачёвка в селе Волотово Чернянского района.
Неблагополучным по бешенству определили участок в радиусе 500 метров от очага заражения. Карантин в селе будет действовать в течение двух месяцев после убоя последнего заражённого животного.
С начала года в регионе подтвердили 28 случаев бешенства у животных. Вирусом заразились шесть кошек, 11 собак, 10 диких лис и одна енотовидная собака. Очаги обнаружили в Вейделевском, Красненском, Красногвардейском, Ровеньском, Чернянском районах, Алексеевском, Валуйском, Старооскольском горокругах.