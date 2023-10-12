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Собака

Карантин на два месяца ввели в Белгородской области

12 октября 2023, 09:35
Фото: Midjourney
Собака
Очаг заболевания обнаружили в селе Волотово Чернянского района. В связи с этим в населённом пункте на 60 дней ввели ограничительные мероприятия, следует из постановления, опубликованного областным правительством.

В Белгородской области на 60 дней ввели ограничительные мероприятия в связи с обнаружением очага бешенства. Постановление правительства региона об их введении опубликовали 11 октября. Вирус обнаружили на улице Верхняя Грачёвка в селе Волотово Чернянского района.

Неблагополучным по бешенству определили участок в радиусе 500 метров от очага заражения. Карантин в селе будет действовать в течение двух месяцев после убоя последнего заражённого животного.

С начала года в регионе подтвердили 28 случаев бешенства у животных. Вирусом заразились шесть кошек, 11 собак, 10 диких лис и одна енотовидная собака. Очаги обнаружили в Вейделевском, Красненском, Красногвардейском, Ровеньском, Чернянском районах, Алексеевском, Валуйском, Старооскольском горокругах.

С начала года в Белгородской области нашли 28 бешеных животных
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#Белгородская область#Животные#Карантин#Бешенство#Чернянский район#Белгород#Наталья Корявых#Заражение
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