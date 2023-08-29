В Белгородской области ввели карантин из-за бешенства: где действуют ограничения

В июне карантин ввели карантин из-за бешенства на одном из участков села Незнамово в Старооскольском горокруге. До этого ограничительные мероприятия также действовали в селе Котово Старооскольского округа. Также очаг бешенства обнаружили в районе одного из домов на улице Ерошенко в Старом Осколе — там тоже вводился карантин.