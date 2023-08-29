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Карантин из-за бешенства ввели в двух населённых пунктах Белгородской области

В Белгородской области ввели карантин из-за бешенства: где действуют ограничения

29 августа 2023, 07:10
Фото: 1MI

Карантин из-за бешенства ввели в двух населённых пунктах Белгородской области

Очаги вируса обнаружили в Красненском и Красогвардейском районе, следует из постановлений регионального правительства.

В двух населённых пунктах в Белгородской области выявили бешенство. Очаги заболевания обнаружили в Красненском и в Красногвардейском районах. На участках ввели карантин.

Ограничительные меры будут действовать в течение 60 дней. Радиус неблагополучного по бешенству района определили в пределах 500 метров от границ эпизоотического очага. Один из них обнаружили в селе Староуколово Красненского района. Второй очаг заболевания зафиксировали в хуторе Петров Красногвардейского района.

В июне карантин ввели карантин из-за бешенства на одном из участков села Незнамово в Старооскольском горокруге. До этого ограничительные мероприятия также действовали в селе Котово Старооскольского округа. Также очаг бешенства обнаружили в районе одного из домов на улице Ерошенко в Старом Осколе — там тоже вводился карантин.

В старооскольском селе ввели карантин из-за бешенства
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#Белгородская область#Животные#Карантин#Бешенство#Красногвардейский район#Красненский район#Наталья Корявых
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