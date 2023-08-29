В Белгородской области ввели карантин из-за бешенства: где действуют ограничения

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В двух населённых пунктах в Белгородской области выявили бешенство. Очаги заболевания обнаружили в Красненском и в Красногвардейском районах. На участках ввели карантин.
Ограничительные меры будут действовать в течение 60 дней. Радиус неблагополучного по бешенству района определили в пределах 500 метров от границ эпизоотического очага. Один из них обнаружили в селе Староуколово Красненского района. Второй очаг заболевания зафиксировали в хуторе Петров Красногвардейского района.
В июне карантин ввели карантин из-за бешенства на одном из участков села Незнамово в Старооскольском горокруге. До этого ограничительные мероприятия также действовали в селе Котово Старооскольского округа. Также очаг бешенства обнаружили в районе одного из домов на улице Ерошенко в Старом Осколе — там тоже вводился карантин.