Из-за амброзии в Белгородской области ввели карантин на площади 3 тыс. га

В сентябре на территории Белгородской области установили карантинные фитосанитарные зоны. Так, карантин начал действовать на десяти зонах с амброзией полыннолистной, размещённых в Белгородском и Красненском районах, а также Алексеевском, Старооскольском и Шебекинском горокругах. Общая площадь составила 3025 га.