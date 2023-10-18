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Заросли амброзии

Из-за амброзии в Белгородской области ввели карантин на площади 3 тыс. га

18 октября 2023, 12:13
Фото: Bel.ru
Заросли амброзии

В Белгородской области установили карантинную фитосанитарную зону

Также на территории Белгородской области ввели карантинный режим из-за повилики полевой. Общая площадь карантинной зоны составила 3377 га. Подробности сообщили на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

В сентябре на территории Белгородской области установили карантинные фитосанитарные зоны. Так, карантин начал действовать на десяти зонах с амброзией полыннолистной, размещённых в Белгородском и Красненском районах, а также Алексеевском, Старооскольском и Шебекинском горокругах. Общая площадь составила 3025 га.

Также карантинный фитосанитарный режим начал действовать в Алексеевском и Старооскольском горокругах из-за полевой повилики на площади 352 га.

Специалисты управления Россельхознадзора разработали программы локализации очагов и ликвидации амброзии и повилики и передали их собственникам земельных участков. Кроме этого, приказы о введении карантина разместили в Сети.

Напомним, что в сентябре повилику нашли только на площади 112 га. По состоянию на октябрь эта цифра увеличилась до 352 га.

Ранее белгородцы неоднократно жаловались на заросли амброзии, а у мэрии и Россельхознадзора не сошлись данные об очагах амброзии.

Более 3 тысяч га амброзии обнаружили в Белгородской области
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