Из-за амброзии в Белгородской области ввели карантин на площади 3 тыс. га

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В сентябре на территории Белгородской области установили карантинные фитосанитарные зоны. Так, карантин начал действовать на десяти зонах с амброзией полыннолистной, размещённых в Белгородском и Красненском районах, а также Алексеевском, Старооскольском и Шебекинском горокругах. Общая площадь составила 3025 га.
Также карантинный фитосанитарный режим начал действовать в Алексеевском и Старооскольском горокругах из-за полевой повилики на площади 352 га.
Специалисты управления Россельхознадзора разработали программы локализации очагов и ликвидации амброзии и повилики и передали их собственникам земельных участков. Кроме этого, приказы о введении карантина разместили в Сети.
Напомним, что в сентябре повилику нашли только на площади 112 га. По состоянию на октябрь эта цифра увеличилась до 352 га.
Ранее белгородцы неоднократно жаловались на заросли амброзии, а у мэрии и Россельхознадзора не сошлись данные об очагах амброзии.