Опять подорожание? Что будет с ценами на мандарины к Новому году

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Эксперты считают, что цены на мандарины в России к Новому году могут и не вырасти. Эту точку зрения высказала генеральный директор агентства Fruitnews Ирина Козий.
Как утверждает специалист, мандарины к празднику обычно дешевеют. Сейчас высокие цены связаны с тем, что фрукты везут из Южного полушария — из ЮАР и Южной Америки. Транспортные расходы выше, соответственно, и мандарины дороже. С ноября на российский рынок начинают поступать фрукты из Северного полушария.
Как пишет издание, основным поставщиком выступает Турция — это примерно 50% импорта в Россию. Турецкие поставщики заместили попавший под контрсанкции импорт из Испании и снижающиеся поставки из Марокко, объяснила Козий.
Пакистан, Египет и Абхазия поставляют на российский рынок относительно небольшие объёмы мандаринов. В частности, из Абхазии в РФ привозят 20-60 тыс. тонн в год. Притом общий объём импорта в страну составляет около 900 тыс. тонн в год. Кроме того, эти фрукты в Россию везут и из Израиля, но их доля не превышает 1%. Опасения по поводу нарушения в связи с израильско-палестинским конфликтом были, однако поставки не прекратились.
В России мандарины тоже выращивают. Небольшие сады есть в Сочи и Дагестане, однако набрать удаётся менее 3 тыс. тонн. Эти объёмы на общую статистику не влияют.
Минимальные цены на мандарины в магазинах увеличились в сравнении с концом октября 2022 года примерно на 50%. Причиной специалисты называют ослабление рубля. Однако, если не будет его резкого обвала, мандарины к праздникам вряд ли подорожают, считает Козий.