Опять подорожание? Что будет с ценами на мандарины к Новому году

Пакистан, Египет и Абхазия поставляют на российский рынок относительно небольшие объёмы мандаринов. В частности, из Абхазии в РФ привозят 20-60 тыс. тонн в год. Притом общий объём импорта в страну составляет около 900 тыс. тонн в год. Кроме того, эти фрукты в Россию везут и из Израиля, но их доля не превышает 1%. Опасения по поводу нарушения в связи с израильско-палестинским конфликтом были, однако поставки не прекратились.