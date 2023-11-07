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Мандарины

Опять подорожание? Что будет с ценами на мандарины к Новому году

7 ноября 2023, 09:11
Фото: 1MI
Мандарины

Эксперт Козий оценил вероятность роста цен на мандарины

До конца года россиянам, скорее всего, не стоит опасаться подорожания, считает генеральный директор агентства Fruitnews Ирина Козий. Текущие высокие цены на фрукты связаны с дорогими поставками, объяснила специалист.

Эксперты считают, что цены на мандарины в России к Новому году могут и не вырасти. Эту точку зрения высказала генеральный директор агентства Fruitnews Ирина Козий.

Как утверждает специалист, мандарины к празднику обычно дешевеют. Сейчас высокие цены связаны с тем, что фрукты везут из Южного полушария — из ЮАР и Южной Америки. Транспортные расходы выше, соответственно, и мандарины дороже. С ноября на российский рынок начинают поступать фрукты из Северного полушария.

Как пишет издание, основным поставщиком выступает Турция — это примерно 50% импорта в Россию. Турецкие поставщики заместили попавший под контрсанкции импорт из Испании и снижающиеся поставки из Марокко, объяснила Козий.

Пакистан, Египет и Абхазия поставляют на российский рынок относительно небольшие объёмы мандаринов. В частности, из Абхазии в РФ привозят 20-60 тыс. тонн в год. Притом общий объём импорта в страну составляет около 900 тыс. тонн в год. Кроме того, эти фрукты в Россию везут и из Израиля, но их доля не превышает 1%. Опасения по поводу нарушения в связи с израильско-палестинским конфликтом были, однако поставки не прекратились.

В России мандарины тоже выращивают. Небольшие сады есть в Сочи и Дагестане, однако набрать удаётся менее 3 тыс. тонн. Эти объёмы на общую статистику не влияют.

Минимальные цены на мандарины в магазинах увеличились в сравнении с концом октября 2022 года примерно на 50%. Причиной специалисты называют ослабление рубля. Однако, если не будет его резкого обвала, мандарины к праздникам вряд ли подорожают, считает Козий.

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#Новый год#Цены#Россия#Еда#Поставки#Наталья Корявых#Мандарины#Ирина Козий
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