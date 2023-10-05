Вкусно, но грустно: в Белгороде поднялись цены на бургеры во «Вкусно — и точка»

Ранее журналистка Бел.Ру узнала, где и за сколько в сентябре белгородцы могли купить популярный фаст-фуд. Так, средняя цена на бургеры варьировалась от 330 до 550 рублей. Как, например, в смокерной BBQ. Самые дорогие бургеры можно найти в ресторане Hamilton's Pub (цена в диапазоне 620-1900 рублей) и рестобаре «Небо» (650-1100 рублей). В Белгороде более дешёвой возможностью перекусить отличается «Бургер Кинг». Здесь самый дешевый бургер на сайтах доставки в сентябре стоил всего 159 рублей, а самый дорогой — 449 рублей.