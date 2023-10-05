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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В России выросли цены на гамбургеры. Купить сэндвичи, замороженную пиццу и т.п. тоже стало дороже.

Вкусно, но грустно: в Белгороде поднялись цены на бургеры во «Вкусно — и точка»

5 октября 2023, 12:20
Фото: 1MI
В России выросли цены на гамбургеры. Купить сэндвичи, замороженную пиццу и т.п. тоже стало дороже.

В Белгороде выросли цены на бургеры во «Вкусно — и точка»

С октября НДС при продаже бургеров в России увеличен до 20%. Такое решение было оглашено ещё в сентябре в сообщении Федеральной налоговой службы РФ. Ранее продавцы могли применять пониженную ставку налога в размере 10%, но это больше не работает.

Согласно данным РИА Новости, в российских фастфудах изменились цены на гамбургеры после повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС). С 1 октября ставка увеличилась с 10% до 20%. Оказалось, что некоторые бургеры стали дороже, другие — дешевле, а какие-то стоят так же, как и раньше.

Так, стало известно, что в ресторанах сети «Вкусно — и точка» стоимость чизбургера выросла на 7 рублей и достигла отметки в 78 рублей. А цена на чикенбургер увеличилась на 3 рубля и составила 62 рубля.

«Мы не планируем менять размер бургеров, компенсировать повышение ставки НДС за счёт других позиций в меню и, конечно, не готовы поступиться высочайшим качеством продукции. Поэтому, учитывая изменения в налоговом законодательстве, с 1 октября мы вынуждены были повысить цены на линейку бургеров на 10%, т. е. на разницу между старой и новой ставкой НДС», — дал свой комментарий представитель «Вкусно — и точка» Интерфаксу.

В то же время, в «Бургер Кинг» некоторые базовые бургеры стали дешевле. Цена на чизбургер снизилась на 5 рублей и теперь составляет 80 рублей. А гамбургер подешевел на 5 рублей, и его стоимость составляет 75 рублей.
Цены на бургеры в других сетях, таких как, например, KFC, остались неизменными.

С 1 октября 2023 года готовые продукты, такие как гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и замороженная пицца, отнесены к новым кодам в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (т.е. — ОКПД 2). Вместе с этим изменением. А вот код 10.85.19.000, который включал «Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)» теперь исключён из ОКПД 2 в РФ.

За нарушение грозит наказание в виде штрафа. Размер этого штрафа составляет 20% от неоплаченной суммы налога.

О применении ст. 164 НК РФ для определения ставки НДС при реализации продовольственных товаров (кулинарные изделия вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия)О применении ст. 164 НК РФ для определения ставки НДС при реализации продовольственных товаров (кулинарные изделия вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия)
О применении ст. 164 НК РФ для определения ставки НДС при реализации продовольственных товаров (кулинарные изделия вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер и аналогичные изделия)
Фото: Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ

Ранее журналистка Бел.Ру узнала, где и за сколько в сентябре белгородцы могли купить популярный фаст-фуд. Так, средняя цена на бургеры варьировалась от 330 до 550 рублей. Как, например, в смокерной BBQ. Самые дорогие бургеры можно найти в ресторане Hamilton's Pub (цена в диапазоне 620-1900 рублей) и рестобаре «Небо» (650-1100 рублей). В Белгороде более дешёвой возможностью перекусить отличается «Бургер Кинг». Здесь самый дешевый бургер на сайтах доставки в сентябре стоил всего 159 рублей, а самый дорогой — 449 рублей.

Напомним, что в конце января фирменную бургерную «Стейк&Бургер» в центре Белгорода открыл ведущий оператор мясного рынка в России — компания «Мираторг». Новый ресторан открылся на первом этаже торгового центра «Славянский» на Свято-Троицком бульваре, 17 в областном центре.

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