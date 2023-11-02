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Белгородцы недовольны ростом цен на мясо курицы и свинины

Белгородцы недовольны ростом цен на мясо курицы и свинины

2 ноября 2023, 20:30
Фото: 1MI
Губернатор заявил, что снизить цены на продукты помогут ярмарки выходного дня.

Во время прямой линии 2 ноября белгородка попросила губернатора разобраться с ростом цен на мясо курицы и свинины в магазинах: «Куриная грудка — по 326-340 рублей, все продукты подорожали».

Мы всегда в двух ролях. Если говорим, как покупатель — нам не нравится, что цены повышают, а если говорим, как работник предприятия, который производит, то говорим о маленьких зарплатах. Её поднимать можно только за счёт повышения цен на продукцию. Зарплату нужно повышать, а за повышением зарплаты идёт повышение стоимости продуктов.
Вячеслав Гладков

По словам губернатора, решить вопрос с ростом цен можно — необходимо сократить цепочку посредников, через которые продукты поступают в магазины от производителей. Самый эффективный способ — ярмарки.

Не берите с производителей на ярмарках деньги за реализацию, за уборку мусора, приведите не только белгородских, но и из соседних регионов. Конечно, снизить всё до бесконечности невозможно, но и курица по 180 рублей и яйца по 55-65 рублей и сахар по 55 рублей есть. Появится эффект, когда ярмарки будут не раз в год, а раз в неделю. Это не может не повлиять на формирование цен в магазинах.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Мясо#Цены#Магазины#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Рост цены
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