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суд

Договорились на 17 млн: ИП освободит помещение на Арбате в Белгороде

7 ноября 2023, 11:30
Фото: 1MI
суд

Суд между мэрией Белгорода и владелицей дома на Арбате закончился мировой

Летом 2022 года администрация подала исковое заявление в арбитражный суд, в котором попросила изъять нежилое помещение и участок в центре Белгорода для муниципальных нужд. В конце октября стороны обратились в суд с мировым соглашением.

Участок и нежилое помещение в двухэтажном доме по улице 50-летия Белгородской области, 3 были в собственности у индивидуального предпринимателя Людмилы Дёминой. Её основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Сейчас в доме из коммерческих организаций располагаются три пункта выдачи интернет-заказов.

В июне 2022 года мэрия обратилась в арбитражный суд с просьбой изъять нежилое помещение и земельный участок по этому адресу для муниципальных нужд — прекратить право собственности Дёминой и установить размер возмещения ей в 15,8 млн рублей. С момента перечисления денег за изымаемые объекты недвижимости ИП должна освободить и передать их администрации в течение 10 рабочих дней.

В июле этого года по просьбе истца провели оценочную экспертизу, по итогам которой имущество Дёминой оценили в более чем 17,7 млн рублей. После этого осенью стороны обратились в суд с заявлением о заключении мирового соглашения. Индивидуальный предприниматель согласилась передать имущество для муниципальных нужд за эту сумму. При этом помещение освободят в течение 30 календарных дней после перечисления денег за него.

Напомним, месяц назад стало известно, что скульптура украинской бабушки с флагом СССР останется на Белгородском Арбате и после окончания СВО.

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#Белгородская область#Эксклюзив#Земельный участок#Белгород#Екатерина Никулина#Мировое соглашение#Белгородский бизнес
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