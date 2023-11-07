Договорились на 17 млн: ИП освободит помещение на Арбате в Белгороде

В июле этого года по просьбе истца провели оценочную экспертизу, по итогам которой имущество Дёминой оценили в более чем 17,7 млн рублей. После этого осенью стороны обратились в суд с заявлением о заключении мирового соглашения. Индивидуальный предприниматель согласилась передать имущество для муниципальных нужд за эту сумму. При этом помещение освободят в течение 30 календарных дней после перечисления денег за него.