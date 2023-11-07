Договорились на 17 млн: ИП освободит помещение на Арбате в Белгороде

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Участок и нежилое помещение в двухэтажном доме по улице 50-летия Белгородской области, 3 были в собственности у индивидуального предпринимателя Людмилы Дёминой. Её основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Сейчас в доме из коммерческих организаций располагаются три пункта выдачи интернет-заказов.
В июне 2022 года мэрия обратилась в арбитражный суд с просьбой изъять нежилое помещение и земельный участок по этому адресу для муниципальных нужд — прекратить право собственности Дёминой и установить размер возмещения ей в 15,8 млн рублей. С момента перечисления денег за изымаемые объекты недвижимости ИП должна освободить и передать их администрации в течение 10 рабочих дней.
В июле этого года по просьбе истца провели оценочную экспертизу, по итогам которой имущество Дёминой оценили в более чем 17,7 млн рублей. После этого осенью стороны обратились в суд с заявлением о заключении мирового соглашения. Индивидуальный предприниматель согласилась передать имущество для муниципальных нужд за эту сумму. При этом помещение освободят в течение 30 календарных дней после перечисления денег за него.
Напомним, месяц назад стало известно, что скульптура украинской бабушки с флагом СССР останется на Белгородском Арбате и после окончания СВО.