Углекислый газ и две камеры в животе: белгородский хирург рассказал о 3D-лапароскопии

В основном процессе задействовано два человека. Камерамен — доктор, который держит камеру, и оперирующий хирург. Ранее заведующий отделения объяснял, что обычно операция длится от 30-40 минут. Для расширения операционного поля в брюшную полость вводят углекислый глаз с показания анестезиолога. Далее медики делают в полости небольшие проколы специальным медицинским оборудованием, через которые в том числе вводятся две камеры. Их запись и создаёт трёхмерное изображение на экране перед хирургом. Использовавшиеся 3D-очки позволяли увидеть максимально реалистичную картинку, которая по своему качеству превзошла привычное двухмерное изображение. Операция прошла успешно и заняла 25 минут. Даже меньше заявленного до этого времени.