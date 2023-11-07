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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

3D-лапароскопия в Белгороде

Углекислый газ и две камеры в животе: белгородский хирург рассказал о 3D-лапароскопии

7 ноября 2023, 07:31
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
3D-лапароскопия в Белгороде

Белгородский хирург рассказал, как проводит операции с 3D-лапароскопией

Белгородские врачи провели успешную операцию с использованием 3D-технологий. Это позволило работать с высокой точностью и минимальным воздействием на организм пациента. Журналистка Бел.Ру побывала в операционной во время 3D-лапароскопии, которую провели в горбольнице №2 белгорода.

Данную операцию провёл Павел Осипов, руководитель урологического отделения городской больницы №2 Белгорода. Особенность хирургического вмешательства под названием 3D-лапароскопия — 3D-очки, трёхмерная графика и практически бескровность процесса из-за отсутствия массивных разрезов. Журналистке Бел.Ру удалось побывать на операции.

Врач рассказал, что пациент поступил с кистозным образованием в левой почке, поэтому необходимо провести 3D-лапароскопические диагностику и декортикацию, т. е. хирургическое удаление кисты. Для того, чтобы попасть в операционную журналистам пришлось пройти «обработку» и два этапа «переодеваний», необходимых для соблюдения стерильности. А во время самого процесса выдали 3D-очки, чтобы своими глазами увидеть то, что в данный момент времени видит Павел Осипов.

В основном процессе задействовано два человека. Камерамен — доктор, который держит камеру, и оперирующий хирург. Ранее заведующий отделения объяснял, что обычно операция длится от 30-40 минут. Для расширения операционного поля в брюшную полость вводят углекислый глаз с показания анестезиолога. Далее медики делают в полости небольшие проколы специальным медицинским оборудованием, через которые в том числе вводятся две камеры. Их запись и создаёт трёхмерное изображение на экране перед хирургом. Использовавшиеся 3D-очки позволяли увидеть максимально реалистичную картинку, которая по своему качеству превзошла привычное двухмерное изображение. Операция прошла успешно и заняла 25 минут. Даже меньше заявленного до этого времени.

Операция закончена. Обратите внимание, что здесь нет ни одной капли крови практически. Кровопотеря составила ноль миллилитров. Сейчас мы будем удалять порты, дренажи ставиться не будут из-за отсутствия необходимости.
Павел Осипов, заведующий урологическим отделением горбольницы №2 Белгорода, врач высшей категории

Также Павел Осипов поблагодарил своих коллег:

«Я благодарен, всегда благодарен. Потому что успех — это сбалансированная, грамотная и уверенная в себе команда».

Павел Осипов рассказал, что при 3D-лапароскопии время операции сокращается, а эффективность работы хирурга увеличивается более чем в два раза. Также период восстановления пациентов занимает несколько дней. Такой метод оперирования появился в горбольнице №2 Белгорода в 2018 году. Раньше врачи больницы работали с подобным оборудованием, но оно было значительно хуже в качестве.

операция 3D-лапароскопии в Белгородеоперация 3D-лапароскопии в Белгороде
Павел Осипов, операция 3D-лапароскопии в БелгородеПавел Осипов, операция 3D-лапароскопии в Белгороде
операция 3D-лапароскопии в Белгородеоперация 3D-лапароскопии в Белгороде
операция 3D-лапароскопии в Белгородеоперация 3D-лапароскопии в Белгороде
операция 3D-лапароскопии в Белгородеоперация 3D-лапароскопии в Белгороде
операция 3D-лапароскопии в Белгородеоперация 3D-лапароскопии в Белгороде
операция 3D-лапароскопии в Белгородеоперация 3D-лапароскопии в Белгороде
операция 3D-лапароскопии в Белгородеоперация 3D-лапароскопии в Белгороде
операция 3D-лапароскопии в Белгородеоперация 3D-лапароскопии в Белгороде
операция 3D-лапароскопии в Белгородеоперация 3D-лапароскопии в Белгороде
операция 3D-лапароскопии в Белгородеоперация 3D-лапароскопии в Белгороде
операция 3D-лапароскопии в Белгородеоперация 3D-лапароскопии в Белгороде
операция 3D-лапароскопии в Белгородеоперация 3D-лапароскопии в Белгороде
операция 3D-лапароскопии в Белгородеоперация 3D-лапароскопии в Белгороде
операция 3D-лапароскопии в Белгородеоперация 3D-лапароскопии в Белгороде
операция 3D-лапароскопии в Белгороде
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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