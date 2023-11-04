Дождливо, но тепло: какой будет погода в Белгородской области в воскресенье

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В Белгородской области пока сохраняется тёплая погода. 5 ноября, в воскресенье, в Белгороде пройдёт дождь. Предположительно, осадки выпадут днём.
Согласно прогнозу, завтра в областном центре ночью температура опустится до +12°С. Порывы ветра в тёмное время суток до 12 м/с. Днём потеплеет до +14°С, пройдёт дождь. Ветер при этом усилится до 13 м/с.
Рабочая неделя в областном центре тоже начнётся с дождей. В понедельник, 6 ноября, ночью синоптики обещают +10°С и кратковременный дождь. Порывы ветра до 4 м/с. В светлое время суток воздух прогреется до +13°С, дожди усилятся. Ветер до 3 м/с. Со вторника, 7 ноября, осадков в Белгороде не предвидится.
Относительно тёплая погода сохранится до среды, 8 ноября. С 9 ноября ожидается небольшое похолодание.