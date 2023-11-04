Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

В Белгородской области пока сохраняется тёплая погода

Дождливо, но тепло: какой будет погода в Белгородской области в воскресенье

4 ноября 2023, 09:40
Фото: 1MI

В Белгородской области пока сохраняется тёплая погода

5 ноября в Белгороде днём пройдёт дождь. По прогнозам синоптиков, воздух при этом прогреется до +14°С.
Сюжет
Погода

В Белгородской области пока сохраняется тёплая погода. 5 ноября, в воскресенье, в Белгороде пройдёт дождь. Предположительно, осадки выпадут днём.

Согласно прогнозу, завтра в областном центре ночью температура опустится до +12°С. Порывы ветра в тёмное время суток до 12 м/с. Днём потеплеет до +14°С, пройдёт дождь. Ветер при этом усилится до 13 м/с.

Рабочая неделя в областном центре тоже начнётся с дождей. В понедельник, 6 ноября, ночью синоптики обещают +10°С и кратковременный дождь. Порывы ветра до 4 м/с. В светлое время суток воздух прогреется до +13°С, дожди усилятся. Ветер до 3 м/с. Со вторника, 7 ноября, осадков в Белгороде не предвидится.

Относительно тёплая погода сохранится до среды, 8 ноября. С 9 ноября ожидается небольшое похолодание.

Ноябрь продолжает радовать погодой: чего ждать на длинных выходных?
Узнать подробнее
Читайте также:
Первый день ноября встретит белгородцев почти летней погодойСентябрьская погода в ноябре: в Белгородской области потеплеетМокрый снег, туман и сильный ветер: какая погода ждёт белгородцев в среду?
#Белгородская область#Погода#Дожди#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых#Осадки
Подпишитесь
Гладков рассказал о концепции стенда от Белгородской области на форуме «Россия»
Сегодня, 12:48
Не только Шебекино: ВСУ продолжают обстреливать белгородское приграничье
Сегодня, 08:22
С 1 января до Драгунского-75 под Белгородом запустят новый маршрут
Сегодня, 08:48
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Сегодня, 09:23
Праздник к нам приходит: кто поставляет мэрии Белгорода карнавальные украшения?
Вчера, 13:02
Тише-тише, муж услышит: белгородцы назвали сумму, которую должен зарабатывать мужчина
Вчера, 07:54