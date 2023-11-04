Дождливо, но тепло: какой будет погода в Белгородской области в воскресенье

Рабочая неделя в областном центре тоже начнётся с дождей. В понедельник, 6 ноября, ночью синоптики обещают +10°С и кратковременный дождь. Порывы ветра до 4 м/с. В светлое время суток воздух прогреется до +13°С, дожди усилятся. Ветер до 3 м/с. Со вторника, 7 ноября, осадков в Белгороде не предвидится.