Мокрый снег, туман и сильный ветер: какая погода ждёт белгородцев в среду?

Спасатели предупредили белгородцев о дожде и мокром снеге 25 октября

Туман в регионе ожидается в тёмное время суток, а дождь и мокрый снег синоптики обещают днём. Максимальная температура воздуха составит +10 °С. Прогноз погоды на среду опубликовали в региональном МЧС.