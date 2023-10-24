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Posted 24 октября, 11:46

Published 24 октября, 11:46

Modified 24 октября, 11:48

Updated 24 октября, 11:48

Спасатели предупредили белгородцев о дожде и мокром снеге 25 октября

Мокрый снег, туман и сильный ветер: какая погода ждёт белгородцев в среду?

24 октября 2023, 11:46
Фото: 1MI

Спасатели предупредили белгородцев о дожде и мокром снеге 25 октября

Туман в регионе ожидается в тёмное время суток, а дождь и мокрый снег синоптики обещают днём. Максимальная температура воздуха составит +10 °С. Прогноз погоды на среду опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

По данным белгородских синоптиков, завтра, 25 октября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём пойдёт дождь с мокрым снегом, ночью осадков не планируется, но будет туманно.

Ветер восточного направления ночью 2-7 м/с, днём — 7-12 м\с. Ожидается и сильный ветер — порывы до 15-17 м/с.

В регионе температура воздуха ночью 0 °С…+5 °С, днём стобик термометра поднимется до +5 °С…+10 °С.

В Белгороде ночью температура опустится до +2 °С. В светлое время суток воздух прогреется до +9 °С.

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#Белгородская область#Туман#Погода#Сильный ветер#Белгород#Мокрый снег#Александра Склярова#Небольшой дождь
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