Мокрый снег, туман и сильный ветер: какая погода ждёт белгородцев в среду?

Posted 24 октября, 11:46
Published 24 октября, 11:46
Modified 24 октября, 11:48
Updated 24 октября, 11:48
По данным белгородских синоптиков, завтра, 25 октября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём пойдёт дождь с мокрым снегом, ночью осадков не планируется, но будет туманно.
Ветер восточного направления ночью 2-7 м/с, днём — 7-12 м\с. Ожидается и сильный ветер — порывы до 15-17 м/с.
В регионе температура воздуха ночью 0 °С…+5 °С, днём стобик термометра поднимется до +5 °С…+10 °С.
В Белгороде ночью температура опустится до +2 °С. В светлое время суток воздух прогреется до +9 °С.