Сентябрьская погода в ноябре: в Белгородской области потеплеет

Ранее белгородцы столкнулись с непогодой — её последствия устраняют до сих пор. От горожан поступило как минимум 199 обращений. В городе повалило 112 деревьев, убрали уже 67 из них. Рухнуло 35 веток — убрали 14. 39 обращений касаются повреждённых парапетов, ограждений, заборов и столбов. Пока отремонтировали 16. Ещё пострадали 13 машин.