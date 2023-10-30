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До +17°С пообещали синоптики в Белгородской области

Сентябрьская погода в ноябре: в Белгородской области потеплеет

30 октября 2023, 07:36
Фото: 1MI

До +17°С пообещали синоптики в Белгородской области

Тёплая погода вплоть до четверга, 2 ноября, ожидается в Белгородской области и соседних регионах. Тепло обусловлено воздушными массами из Африки, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишут «Известия».
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Погода

В Белгородской области и соседних регионах ожидается тёплая погода, характерная для сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тепло будет в Белгородской, Курской, Воронежской областях, в Краснодарском и Приморском краях.

По словам Вильфанда, такая погода обусловлена воздушными массами из Африки. Вплоть до четверга, 2 ноября, сохранится температура на уровне +15°С…+17°С.

Ранее белгородцы столкнулись с непогодой — её последствия устраняют до сих пор. От горожан поступило как минимум 199 обращений. В городе повалило 112 деревьев, убрали уже 67 из них. Рухнуло 35 веток — убрали 14. 39 обращений касаются повреждённых парапетов, ограждений, заборов и столбов. Пока отремонтировали 16. Ещё пострадали 13 машин.

Пострадавшие авто, поваленные деревья: последствия непогоды в Белгороде
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