Сентябрьская погода в ноябре: в Белгородской области потеплеет

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В Белгородской области и соседних регионах ожидается тёплая погода, характерная для сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тепло будет в Белгородской, Курской, Воронежской областях, в Краснодарском и Приморском краях.
По словам Вильфанда, такая погода обусловлена воздушными массами из Африки. Вплоть до четверга, 2 ноября, сохранится температура на уровне +15°С…+17°С.
Ранее белгородцы столкнулись с непогодой — её последствия устраняют до сих пор. От горожан поступило как минимум 199 обращений. В городе повалило 112 деревьев, убрали уже 67 из них. Рухнуло 35 веток — убрали 14. 39 обращений касаются повреждённых парапетов, ограждений, заборов и столбов. Пока отремонтировали 16. Ещё пострадали 13 машин.