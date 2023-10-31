Первый день ноября встретит белгородцев почти летней погодой

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
По данным синоптиков, завтра, 1 ноября, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью осадков не планируется, однако днём могут пойти небольшие дожди. Ветер южного направления 7-12 м/с.
Температура в регионе днём достигнет +14°С…+19°С, а в тёмное время опустится до +5°С…+10°С.
В Белгороде столбик термометра ночью остановится на +7°С…+9°С, днём же воздух прогреется до +16°С…+18°С.
Напомним, что тёплая погода в Белгородской области сохранится вплоть до четверга, 2 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.