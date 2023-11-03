Ноябрь продолжает радовать погодой: чего ждать на длинных выходных?

В Белгороде ночью пройдёт небольшой дождь, температура опустится до +6°С. Ветер при этом 5 м/с. Днём потеплеет до +13°С, без осадков. Теплее в областном центре будет в воскресенье, 5 ноября. Ночью +11°С, ветер до 7 м/с. В светлое время суток потеплеет до +15°С, ветер — до 6 м/с.