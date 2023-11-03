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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Синоптики рассказали о погоде на длинных выходных

Ноябрь продолжает радовать погодой: чего ждать на длинных выходных?

3 ноября 2023, 12:58
Фото: 1MI

Синоптики рассказали о погоде на длинных выходных

4 ноября будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Днём потеплеет до +15°С. Прогноз погоды опубликовали в региональном ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области пока сохраняется тёплая погода. В субботу, 4 ноября, будет облачно с прояснениями, местами дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, днём порывы усилятся до 9-14 м/с. Ночью температура опустится до +2°С…+7°С, днём потеплеет до +10°С…+15°С.

В Белгороде ночью пройдёт небольшой дождь, температура опустится до +6°С. Ветер при этом 5 м/с. Днём потеплеет до +13°С, без осадков. Теплее в областном центре будет в воскресенье, 5 ноября. Ночью +11°С, ветер до 7 м/с. В светлое время суток потеплеет до +15°С, ветер — до 6 м/с.

Согласно прогнозу, сильного похолодания в ближайшие дни не ожидается. В понедельник, 6 ноября, ожидаются дожди. Затем осадки в Белгород вернутся только в четверг, 9 ноября.

Первый день ноября встретит белгородцев почти летней погодой
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