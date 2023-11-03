Ноябрь продолжает радовать погодой: чего ждать на длинных выходных?

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Белгородской области пока сохраняется тёплая погода. В субботу, 4 ноября, будет облачно с прояснениями, местами дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, днём порывы усилятся до 9-14 м/с. Ночью температура опустится до +2°С…+7°С, днём потеплеет до +10°С…+15°С.
В Белгороде ночью пройдёт небольшой дождь, температура опустится до +6°С. Ветер при этом 5 м/с. Днём потеплеет до +13°С, без осадков. Теплее в областном центре будет в воскресенье, 5 ноября. Ночью +11°С, ветер до 7 м/с. В светлое время суток потеплеет до +15°С, ветер — до 6 м/с.
Согласно прогнозу, сильного похолодания в ближайшие дни не ожидается. В понедельник, 6 ноября, ожидаются дожди. Затем осадки в Белгород вернутся только в четверг, 9 ноября.