Новое — хорошо забытое старое: в Белгороде на дороге ставят старый забор

Ранее сообщалось, что «неэстетичное» ограждение в Белгороде перенесли из центра на Харгору. Забор красовался на остановке у горбольницы №2. Ранее его же видели на улице Попова. Интересно, что мэр Валентин Демидов обещал белгородцам больше не устанавливать «некрасивые» заборы.