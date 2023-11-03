Новое — хорошо забытое старое: в Белгороде на дороге ставят старый забор

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
На улице Попова появилось временное ограждение. Как уточнили в горадминистрации, архитекторы разрабатывают несколько вариантов эскизов нового ограждения. Их обсудят с горожанами и подберут оптимальный вариант.
Правда, пока белгородцам придётся смотреть на старый забор. Ранее его с этого участка дороги убирали. В мэрии объяснили, зачем его возвращают.
Пока на проезжую часть возвращают прежнее ограждение. Это необходимо в целях безопасности дорожного движения.
мэрия Белгорода
Ранее сообщалось, что «неэстетичное» ограждение в Белгороде перенесли из центра на Харгору. Забор красовался на остановке у горбольницы №2. Ранее его же видели на улице Попова. Интересно, что мэр Валентин Демидов обещал белгородцам больше не устанавливать «некрасивые» заборы.