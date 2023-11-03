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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

ограждение на улице Попова в Белгороде

Новое — хорошо забытое старое: в Белгороде на дороге ставят старый забор

3 ноября 2023, 12:22
Фото: мэрия Белгорода
ограждение на улице Попова в Белгороде

На улице Попова в Белгороде смонтировали временное ограждение

Архитекторы пока разрабатывают несколько вариантов эскизов нового ограждения. Их обсудят вместе с горожанами. Пока на улице Попова решили поставить старый забор, сообщили в мэрии.

На улице Попова появилось временное ограждение. Как уточнили в горадминистрации, архитекторы разрабатывают несколько вариантов эскизов нового ограждения. Их обсудят с горожанами и подберут оптимальный вариант.

Правда, пока белгородцам придётся смотреть на старый забор. Ранее его с этого участка дороги убирали. В мэрии объяснили, зачем его возвращают.

Пока на проезжую часть возвращают прежнее ограждение. Это необходимо в целях безопасности дорожного движения.
мэрия Белгорода

Ранее сообщалось, что «неэстетичное» ограждение в Белгороде перенесли из центра на Харгору. Забор красовался на остановке у горбольницы №2. Ранее его же видели на улице Попова. Интересно, что мэр Валентин Демидов обещал белгородцам больше не устанавливать «некрасивые» заборы.

«Неэстетичное» ограждение в Белгороде перенесли из центра на Харгору
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Мэрия#Ограждение#Белгород#Наталья Корявых#Забор#Валентин Демидов
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