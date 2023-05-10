Перечень допустимых для установки ограждений в Белгороде могут дополнить заборами

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Горсовет Белгорода предлагает дополнить порядок размещения и эксплуатации ограждающих устройств рядом условий. Так, общие требования к установке остаются прежними: поставить ограждение можно для обозначения границы территории и регулирования прохода граждан. Можно будет использовать:
Теперь же в этот перечень предлагают добавить заборы, калитки, ворота и другие ограждения.
Отдельно отмечается, что из пункта «тип устройства, режим его использования, круг лиц, имеющих право на доступ на частную (корпоративную) территорию, определяется собственником или его уполномоченным представителем» предлагается убрать частную и корпоративную территории.
Но ограждения запрещено будет размещать при следующих условиях:
В качестве определения «ограждающие устройства» предлагают следующее:
Ограждающие устройства — ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, сооружения, служащие для ограждения и обозначения границы территории (заборы), размещаемые на придомовых территориях многоквартирных домов.
В случае принятия поправки вступят в силу в сентябре.
Установка забора возле МКД на Гагарина стала больной темой для местных жителей. Ранее Бел.Ру освещало эту тему: по сей день, спустя недели после публикаций, журналистам продолжают поступать звонки от местных жителей, раздосадованных ситуацией и её отражением в СМИ. Подробнее об истоках конфликта — в цикле материалов.