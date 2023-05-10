Перечень допустимых для установки ограждений в Белгороде могут дополнить заборами

Установка забора возле МКД на Гагарина стала больной темой для местных жителей. Ранее Бел.Ру освещало эту тему: по сей день, спустя недели после публикаций, журналистам продолжают поступать звонки от местных жителей, раздосадованных ситуацией и её отражением в СМИ. Подробнее об истоках конфликта — в цикле материалов.