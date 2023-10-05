На улице Попова в Белгороде передумали ставить «неэстетичное» ограждение

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Градоначальника спросили, зачем вообще нужно ограждение посреди проезжей части на улице Попова. Валентин Демидов ответил, что его там ставят по требованию ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения. Но нынешний забор ему не нравится, поэтому его разберут и установят другой, более эстетичный и подходящий для центральной улицы города.
Принял решение пока приостановить работы. Это ограждение разборное, мы можем его перенести на другой участок, а для улицы Попова выберем более подходящее визуально решение. Прежде всего, нам нужно будет согласовать всё это с ГИБДД, потому что основная функция — это безопасность.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также градоначальник дополнил, что ограждение на улице Попова начали устанавливать аналогичное тому, какое ставили ранее на улице Мичурина. Тогда власти города проводили голосование за внешний вид разделительных заборов, и люди выбрали именно этот вариант. Но для улицы Попова, по мнению чиновника, он не подходит.
Сейчас в Белгороде проводят ревизию всех металлических ограждений, так как эта тема волнует горожан. Конструкции, пришедшие в негодность, уберут, где возможно это сделать, либо заменят на новые.
Мы проработали эти вопросы с ГИБДД и предварительно у нас порядка 18,5 тысяч м², по сути, являются ржавым металлоломом, иногда покрашенным, иногда нет. Такие ограждения мы будем убирать. Там, где по нормативам необходимо сохранять ограждения, будем заменять новыми.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, ограждение на улице Мичурина в Белгороде, которое ставили в мае 2022 года, тоже вызвало много споров. В итоге власти города проводили голосование в соцсетях: горожане выбирали один из трёх вариантов разделительных заборов.