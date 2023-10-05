На улице Попова в Белгороде передумали ставить «неэстетичное» ограждение

Градоначальника спросили, зачем вообще нужно ограждение посреди проезжей части на улице Попова. Валентин Демидов ответил, что его там ставят по требованию ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения. Но нынешний забор ему не нравится, поэтому его разберут и установят другой, более эстетичный и подходящий для центральной улицы города.