«Неэстетичное» ограждение в Белгороде перенесли из центра на Харгору

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Сегодня, 12 октября, белгородцы обратили внимание на появившееся у горбольницы №2 «неэстетичное» ограждение. Хотя ранее мэр города Валентин Демидов пообещал жителям больше не устанавливать «некрасивые» заборы.
Напомним, что в начале октября белгородцы задались вопросом, зачем посреди проезжей части на улице Попова устанавливать ограждение. Тогда мэр рассказал, что таковы требования ГИБДД. Забор на Попова решили разобрать и выбрать другой, более эстетичный.
Администрация города устраивала голосование в соцсетях, где жители могли выбрать один понравившийся им вид ограждения. Первым его установили на Мичурина, теперь оно же появилось и у горбольницы №2.