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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Новое ограждение

«Неэстетичное» ограждение в Белгороде перенесли из центра на Харгору

12 октября 2023, 13:46
Фото: Telegram-канал "Блэтгород"
Новое ограждение
Ограждение появилось на остановке у горбольницы №2 в Белгороде. Ранее его заметили на улице Попова.

Сегодня, 12 октября, белгородцы обратили внимание на появившееся у горбольницы №2 «неэстетичное» ограждение. Хотя ранее мэр города Валентин Демидов пообещал жителям больше не устанавливать «некрасивые» заборы.

Напомним, что в начале октября белгородцы задались вопросом, зачем посреди проезжей части на улице Попова устанавливать ограждение. Тогда мэр рассказал, что таковы требования ГИБДД. Забор на Попова решили разобрать и выбрать другой, более эстетичный.

Администрация города устраивала голосование в соцсетях, где жители могли выбрать один понравившийся им вид ограждения. Первым его установили на Мичурина, теперь оно же появилось и у горбольницы №2.

Новое ограждениеНовое ограждение
Новое ограждениеНовое ограждение
Новое ограждение
Фото: Telegram-канал "Блэтгород"
#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Горбольница#Остановка#Ограждение#Белгород#Валентин Демидов#Александра Склярова
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