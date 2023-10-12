«Неэстетичное» ограждение в Белгороде перенесли из центра на Харгору

Напомним, что в начале октября белгородцы задались вопросом, зачем посреди проезжей части на улице Попова устанавливать ограждение. Тогда мэр рассказал, что таковы требования ГИБДД. Забор на Попова решили разобрать и выбрать другой, более эстетичный.