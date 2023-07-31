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Новое барьерное ограждение установят на трассе под Белгородом

31 июля 2023, 14:32
Фото: минтранс Белгородской области
Речь идёт об автодороге Белгород — Новая Деревня. Совсем недавно там прошла реконструкция, теперь в планах — установить барьерное ограждение для разделения потоков машин. Об этом сообщил минтранс региона.
Сюжет
Дороги

На трассе Белгород — Новая Деревня установят барьерное ограждение. Это повысит безопасность дорожного движения и снизит риск тяжёлых последствий при авариях, считают в региональном ведомстве.

Рабочие нанесут разметкой полосы безопасности шириной в 0,5 м с каждой стороны отбойника. Ширина левой полосы станет 3,25 м, а правой — 3,5 м. При этом выезды с прилегающих территорий будут сохранены.

В целом на дорогах области в нынешнем году собрали 33 км отбойников по центру проезжей части.

Саму трассу обновляют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее сообщалось, что на участке дороги Дубовое — Таврово подрядчик установил дорожное ограждение с нарушениями. Всю работу пришлось переделывать по гарантии за счёт подрядчика.

В белгородском минтрансе объяснили установку ограждений на дорогах
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#Таисия Некрасова#Общество#Дороги#Ремонт дороги#Минтранс#Белгородская область#Белгород#Барьерное ограждение#Касается каждого#Новая деревня
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