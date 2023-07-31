Новое барьерное ограждение установят на трассе под Белгородом

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
На трассе Белгород — Новая Деревня установят барьерное ограждение. Это повысит безопасность дорожного движения и снизит риск тяжёлых последствий при авариях, считают в региональном ведомстве.
Рабочие нанесут разметкой полосы безопасности шириной в 0,5 м с каждой стороны отбойника. Ширина левой полосы станет 3,25 м, а правой — 3,5 м. При этом выезды с прилегающих территорий будут сохранены.
В целом на дорогах области в нынешнем году собрали 33 км отбойников по центру проезжей части.
Саму трассу обновляют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее сообщалось, что на участке дороги Дубовое — Таврово подрядчик установил дорожное ограждение с нарушениями. Всю работу пришлось переделывать по гарантии за счёт подрядчика.