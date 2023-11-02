В парке Победы откроют фотовыставку, посвящённую прифронтовому в СВО Белгороду

В рамках мероприятия белгородцы посмотрят фотографии, которые российский фотограф сделал за последний год в Белгородской области. На 55 кадрах есть как военные, так и мирные жители, волонтёры, помогающие в непростое время региону.

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