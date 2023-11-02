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Фотовыставка

В парке Победы откроют фотовыставку, посвящённую прифронтовому в СВО Белгороду

2 ноября 2023, 06:38
Фото: личная страница губернатора Вячеслава Гладкова
Фотовыставка
В рамках мероприятия белгородцы посмотрят фотографии, которые российский фотограф сделал за последний год в Белгородской области. На 55 кадрах есть как военные, так и мирные жители, волонтёры, помогающие в непростое время региону.

Ко Дню народного единства, 4 ноября, в парке Победы Белгорода откроют фотовыставку члена Союза фотохудожников РФ Андрея Смольникова «Белгород Прифронтовой. Взгляд через объектив». Белгородцы смогут рассмотреть 55 фотографий, сделанных за последний год.

На кадрах фотограф запечатлел боевые действия, российских военнослужащих, мирных жителей, пострадавших от атак ВСУ, волонтёров и других не менее важных в жизни региона людей.

Эти живые кадры навсегда останутся в истории, они показывают, как наши жители мужественно справляются с самыми сложными вызовами, чем гордится вся наша страна.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
ФотовыставкаФотовыставка
ФотовыставкаФотовыставка
ФотовыставкаФотовыставка
ФотовыставкаФотовыставка
ФотовыставкаФотовыставка
Фотовыставка
Фото: личная страница губернатора Вячеслава Гладкова
Посвящённая «антимайдану» выставка открылась в Белгороде
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#Фотовыставка#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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