В парке Победы откроют фотовыставку, посвящённую прифронтовому в СВО Белгороду

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Ко Дню народного единства, 4 ноября, в парке Победы Белгорода откроют фотовыставку члена Союза фотохудожников РФ Андрея Смольникова «Белгород Прифронтовой. Взгляд через объектив». Белгородцы смогут рассмотреть 55 фотографий, сделанных за последний год.
На кадрах фотограф запечатлел боевые действия, российских военнослужащих, мирных жителей, пострадавших от атак ВСУ, волонтёров и других не менее важных в жизни региона людей.
Эти живые кадры навсегда останутся в истории, они показывают, как наши жители мужественно справляются с самыми сложными вызовами, чем гордится вся наша страна.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области