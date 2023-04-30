Посвящённая «антимайдану» выставка открылась в Белгороде

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Как отметил Никлиенов, цель выставки — вспомнить те события 2014 года, показать, что Харьковская область — это неотъемлемая часть Российской Федерации. Чиновник также подчеркнул, что такие проекты очень важны, чтобы противостоять информационной войне.
Наша выставка будет показывать в том числе молодому поколению настоящую историю, настоящие события тех лет. То, как выражали свою позицию жители Харьковской области.
Андрей Никлиенов
По данным организаторов, на выставке представлены фотографии событий 2014 года в Харьковской области. Также посетителям презентовали документальный фильм о харьковском «антимайдане», который включал интервью с участниками «Харьковской весны» и видеохронику событий 2014 года.
Никлиенов добавил, что Министерство культуры, спорта и молодёжи военно-гражданской администрации продолжает собирать и изучать материалы о противостоянии между противниками и сторонниками «евромайдана» в Харькове.