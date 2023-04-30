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Посвящённая «антимайдану» выставка открылась в Белгороде

30 апреля 2023, 13:25
Фото: 1MI
В ЦМИ в в областном центре открылась фотовыставка «Харьковская весна». Она посвящена противостоянию противников и сторонников «евромайдана» в Харькове в 2014 году, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры военно-гражданской администрации Харьковской области Андрея Никлиенова.
Сюжет
Харьков

Как отметил Никлиенов, цель выставки — вспомнить те события 2014 года, показать, что Харьковская область — это неотъемлемая часть Российской Федерации. Чиновник также подчеркнул, что такие проекты очень важны, чтобы противостоять информационной войне.

Наша выставка будет показывать в том числе молодому поколению настоящую историю, настоящие события тех лет. То, как выражали свою позицию жители Харьковской области.
Андрей Никлиенов

По данным организаторов, на выставке представлены фотографии событий 2014 года в Харьковской области. Также посетителям презентовали документальный фильм о харьковском «антимайдане», который включал интервью с участниками «Харьковской весны» и видеохронику событий 2014 года.

Никлиенов добавил, что Министерство культуры, спорта и молодёжи военно-гражданской администрации продолжает собирать и изучать материалы о противостоянии между противниками и сторонниками «евромайдана» в Харькове.

 

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#Кристина Семенчук#Выставка#Харьков#Антимайдан#Город#Новости Белгорода#Белгород
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