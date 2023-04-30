Посвящённая «антимайдану» выставка открылась в Белгороде

В ЦМИ в в областном центре открылась фотовыставка «Харьковская весна». Она посвящена противостоянию противников и сторонников «евромайдана» в Харькове в 2014 году, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры военно-гражданской администрации Харьковской области Андрея Никлиенова.

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