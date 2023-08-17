В Крыму в рамках фестиваля «Таврида. АРТ» открылась выставка «АРТ-ЭКСПО»

Posted Сегодня, 20:22
Published Сегодня, 20:22
Modified Сегодня, 20:22
Updated Сегодня, 20:22
Фестиваль «Таврида.АРТ» проходит ежегодно, на нем представляют свои лучшие практики и достижения регионы и крупных компании. В этом году формат фестиваля изменили и специально для него построили выставочный павильон «АРТ-ЭКСПО», передает rostovgazeta.ru.
Это пространство площадью 3,5 тысячи квадратных метров и высотой потолков 12 метров. Оно оборудовано всем необходимым для презентаций, арт-резиденций, организации стендов учебных заведений, общественных и коммерческих организаций.
В числе экспонентов «АРТ-ЭКСПО» — Белгородская, Московская, Нижегородская, Тульская области, Камчатский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Северо-Кавказский федеральный университет, РНКБ, Почта Крыма, проект «Другое дело», международная выставка-форум «Россия».
В дни фестиваля каждый участник на своем оригинальном стенде организует интерактивные форматы, мастер-классы, шоу, кинопоказы и не только. Сквозная тема экспозиций — «Было. Есть. Будет» как символ этапов развития творчества, образования и культуры каждого экспонента.
Также на «АРТ-ЭКСПО» состоялась презентация международной выставки-форума «Россия». Она пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ.