В Крыму в рамках фестиваля «Таврида. АРТ» открылась выставка «АРТ-ЭКСПО»

Фестиваль «Таврида.АРТ» проходит ежегодно, на нем представляют свои лучшие практики и достижения регионы и крупных компании. В этом году формат фестиваля изменили и специально для него построили выставочный павильон «АРТ-ЭКСПО», передает rostovgazeta.ru.