Не оценили «человека-выблеваку»: белгородцы просят закрыть выставку в Старом Осколе

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Первый в области Центр современного искусства «Быль» открылся в Старом Осколе. Учреждение расположено в отреставрированном здании бывшего кинотеатра «Быль». Первой в Центре показали выставку «Не доверяйте тишине, она обманчива».
Выставку оценили не все — в Сети появилась петиция с требованием закрыть её, а также сменить руководство и кураторов ЦСИ. На момент написания материала её подписали 107 человек. В петиции указано, что жителей Старого Оскола возмущает, что в Белгородской области, в непосредственной близости от «Стелы воинской славы», «Площади Победы», «Аллеи героев», во время СВО «происходит подобное». Также подчёркивается, что Старый Оскол готов «воспринимать настоящее современное искусство».
Особенное недопонимание у местных жителей вызвала следующая инсталляция. Внимание на фото:
В комментариях в соцсетях встречаются следующие подписи к этой композиции: «„Чужой» не смог переварить»; «Фильм ужасов можно снимать».
В соседнем кинозале, видимо, последствия просмотра инсталляции. Жутковатая фигура, на первый взгляд, из рвотных масс. Лужицы такой же жижи то тут, то там. В соцсетях жителей округа «Блевочел» вводит в ступор.
Цитата «9 канал. Новости Старого Оскола»
Возмущения местных жителей появились также под постом губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети: «Почему жёстко не реагируете на выставку в „Были“ в Старом Осколе? Что наши дети достойны таких „образцов“ культуры, как „человек-выблевок“? Или теперь говно это культура? Как теперь ходить в этот центр „культуры“ с детьми? За эту выставку надо гнать всех причастных к её организации поганой метлой, аннулировать дипломы и запретить занимать посты в сфере культуры пожизненно!».
Встречаются и те, кому проект Центра понравился, они назвали его современным и многообещающим.
«Как преображается город, здорово что открылся такой центр, современный молодёжный, культурный. С удовольствием схожу», - написала местная жительница
На один из комментариев в ЦСИ ответили так: «„Быль» — это пространство с разными проектами, где показано разное искусство. Если вам не понравился актуальный выставочный проект, значит будем ждать вас на выставке Музея русского импрессионизма!».