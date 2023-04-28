Не оценили «человека-выблеваку»: белгородцы просят закрыть выставку в Старом Осколе

Возмущения местных жителей появились также под постом губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети: «Почему жёстко не реагируете на выставку в „Были“ в Старом Осколе? Что наши дети достойны таких „образцов“ культуры, как „человек-выблевок“? Или теперь говно это культура? Как теперь ходить в этот центр „культуры“ с детьми? За эту выставку надо гнать всех причастных к её организации поганой метлой, аннулировать дипломы и запретить занимать посты в сфере культуры пожизненно!».