В драмтеатре белгородцев просят не покупать билеты на сайте объявлений

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В драмтеатре им. Щепкина белгородцев просят не покупать билеты на спектакли на сайте объявлений. В пресс-службе учреждения сообщили, что заметили появление на «Авито» билетов на спектакли.
В основном, продают билеты на спектакли, которые проводят по средам и четвергам. В эти дни играют постановки преимущественно для студентов и школьников, и множество билетов куплены по Пушкинской карте.
Как объяснили в театре, прийти по билету, купленному по Пушкинской карте, может только её владелец, другие лица — нет. На входе у посетителей спрашивают паспорт. Таким образом зрители зря потратят деньги. В учреждении также обратились к тем, кто пытается продавать билеты в интернете.
«Молодые люди, пытающиеся сбыть билеты на „Авито“ К вам мы тоже обращаемся. Лучше вовсе не приобретать билет, чем подвести другого человека, который не сможет посмотреть спектакль», — написали в группе драмтеатра в соцсети.
Подобная ситуация развернулась вокруг театра этой весной. Ответственного за махинации с билетами привлекли к ответственности. Перекупщик продавал билеты на спектакли через сайт объявлений по завышенной стоимости.