В драмтеатре белгородцев просят не покупать билеты на сайте объявлений

Как объяснили в театре, прийти по билету, купленному по Пушкинской карте, может только её владелец, другие лица — нет. На входе у посетителей спрашивают паспорт. Таким образом зрители зря потратят деньги. В учреждении также обратились к тем, кто пытается продавать билеты в интернете.