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В драмтеатре белгородцев просят не покупать билеты на сайте объявлений

В драмтеатре белгородцев просят не покупать билеты на сайте объявлений

2 ноября 2023, 07:55
Фото: 1MI
В пресс-службе театра рассказали, что на многие спектакли куплены билеты по Пушкинской карте. Их выкладывают на «Авито». Горожан призывают не покупать их.

В драмтеатре им. Щепкина белгородцев просят не покупать билеты на спектакли на сайте объявлений. В пресс-службе учреждения сообщили, что заметили появление на «Авито» билетов на спектакли.

В основном, продают билеты на спектакли, которые проводят по средам и четвергам. В эти дни играют постановки преимущественно для студентов и школьников, и множество билетов куплены по Пушкинской карте.

Как объяснили в театре, прийти по билету, купленному по Пушкинской карте, может только её владелец, другие лица — нет. На входе у посетителей спрашивают паспорт. Таким образом зрители зря потратят деньги. В учреждении также обратились к тем, кто пытается продавать билеты в интернете.

«Молодые люди, пытающиеся сбыть билеты на „Авито“ К вам мы тоже обращаемся. Лучше вовсе не приобретать билет, чем подвести другого человека, который не сможет посмотреть спектакль», — написали в группе драмтеатра в соцсети.

Подобная ситуация развернулась вокруг театра этой весной. Ответственного за махинации с билетами привлекли к ответственности. Перекупщик продавал билеты на спектакли через сайт объявлений по завышенной стоимости.

Перекупщика билетов в драмтеатр в Белгороде привлекли к ответственности
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#Белгородская область#Культура#Билеты#Драмтеатр#Белгород#Наталья Корявых#Пушкинская карта
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