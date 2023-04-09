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Реконструкция драмтеатра в Белгороде может обойтись в 822 млн рублей

9 апреля 2023, 12:37
Фото: https://vk.com/bgadt
Цену назвали в региональном министерстве культуры. Объект не ремонтировали уже 20 лет. Проект предлагают включить в федеральную программу, сообщает ТАСС.
Сюжет
Театр

В минкульте Белгородской области назвали стоимость реконструкции драмтеатра им. Щепкина — 822 млн рублей. Такие работы в учреждении не проводились 20 лет. Проект предлагается включить в федеральную программу.

Как пишет издание со ссылкой на ведомство, на объект разработали комплект проектно-сметной документации. Положительное заключение государственной экспертизы уже имеется.

Дело в том, что театр является одной из основных культурных достопримечательностей региона, однако его не обновляли уже 20 лет. В связи с этим назрела острая необходимость в полной реновации объекта.

Также в министерстве добавили, что обращались в Минкульт РФ с предложением включить театр в федеральные программы и проекты по ремонту и реконструкции культурных объектов. В случае положительного решения по поводу финансирования работ из федерального бюджета, регион приступит к ним незамедлительно.

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#Наталья Корявых#Культура#Реконструкция#Театр#Белгородская область#Белгород#Драмтеатр#Минкульт
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