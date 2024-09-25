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Пушкинская карта

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2024
«Победу» и «Радугу» в Белгороде снова откроют и внесут в программу «Пушкинской карты»
25 сентября, 11:53
2023
В драмтеатре белгородцев просят не покупать билеты на сайте объявлений
В пресс-службе театра рассказали, что на многие спектакли куплены билеты по Пушкинской карте. Их выкладывают на «Авито». Горожан призывают не покупать их.
2 ноября 2023, 07:55
Выборы, «Белгород в цвету» и назначения: как прошла неделя в Белгородской области
8 сентября 2023, 14:48
«Белгород в цвету» впечатлил гостей ещё до своего открытия
8 сентября 2023, 13:21
Пушкинская карта изменит дизайн в честь выхода первого худфильма, снятого в космосе
Белгородцы от 14 до 22 лет смогут бесплатно посмотреть новый фильм, воспользовавшись Пушкинской картой.
15 апреля 2023, 16:33
По «Пушкинской карте» белгородцы чаще всего посещали филармонию
Наиболее популярными среди подростков были симфонические концерты и концерты в органном зале, сообщили в региональном правительстве.
7 марта 2023, 09:38
2022
«Пушкинская карта» в Белгороде. Как получить и куда сходить
В России второй год подряд действует «Пушкинская карта»: участниками проекта в Белгородской области стали 35 учреждений культуры. Рассказываем, как можно оформить карту и куда с ней можно бесплатно сходить.
8 ноября 2022, 11:17
По «Пушкинской карте» молодёжь может посетить закулисье драмтеатра в Белгороде
Об этом сообщила во время встречи с журналистами руководитель литературно-драматической части Белгородского государственного драматического театра им. М. С. Щепкина Наталья Почернина.
8 сентября 2022, 12:21
С начала года белгородцы купили 130 тысяч билетов по «Пушкинской карте»
В настоящий момент к программе подключены 186 учреждений культуры области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
21 августа 2022, 07:43
2021
Можно ли «Пушкинской картой» оплатить продукты или проезд в автобусе?
22 сентября 2021, 16:30

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