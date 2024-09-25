«Пушкинская карта» в Белгороде. Как получить и куда сходить

В России второй год подряд действует «Пушкинская карта»: участниками проекта в Белгородской области стали 35 учреждений культуры. Рассказываем, как можно оформить карту и куда с ней можно бесплатно сходить.