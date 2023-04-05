Перекупщика билетов в драмтеатр в Белгороде привлекли к ответственности

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Перекупщика билетов в драмтеатр привлекли к административной ответственности, сообщает «Открытый Белгород». Обвиняемый продавал билеты на спектакли в театр им. Щепкина через сайт объявлений по завышенной стоимости.
В пресс-службе театра не уточнили, когда именно произошёл этот эпизод. Однако представители учреждения рассказали, что объявление с предложением о покупке билетов в театр снято с публикации.
На дорогие билеты внимание обратил житель региона и сообщил о ситуации губернатору Вячеславу Гладкову во время прямого эфира. Гладков пообещал разобраться и дал поручение решить вопрос с помощью правоохранительных органов.