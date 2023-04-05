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Перекупщика билетов в драмтеатр в Белгороде привлекли к ответственности

5 апреля 2023, 10:51
Фото: 1MI
Ответственный за махинации с билетами продавал их через сайт объявлений. Ранее на ситуацию пожаловался житель региона. Тогда губернатор пообещал разобраться в ситуации.

Перекупщика билетов в драмтеатр привлекли к административной ответственности, сообщает «Открытый Белгород». Обвиняемый продавал билеты на спектакли в театр им. Щепкина через сайт объявлений по завышенной стоимости.

В пресс-службе театра не уточнили, когда именно произошёл этот эпизод. Однако представители учреждения рассказали, что объявление с предложением о покупке билетов в театр снято с публикации.

На дорогие билеты внимание обратил житель региона и сообщил о ситуации губернатору Вячеславу Гладкову во время прямого эфира. Гладков пообещал разобраться и дал поручение решить вопрос с помощью правоохранительных органов.

Сотрудников драмтеатра в Белгороде обвинили в махинациях с билетами
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