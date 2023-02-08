Виктор Слободчук отметил 50-летний юбилей руководства драмтеатром в Белгороде

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Юбилейный концерт в честь 50-летия руководства Виктора (Виталия) Слободчука Белгородским драматическим театром прошёл 7 февраля.
50 лет любимый тысячами белгородцев драматический театр возглавляет Виктор Слободчук. Именно ему удалось создать на Белгородчине театр в духе лучших русских традиций, это стало залогом того, что Белгород сегодня называют одним из театральных центров России.
Ольга Медведева, заместитель губернатора по внутренней политике
Виктор (Виталий) Слободчук родился 14 августа 1943 года в Белгороде в многодетной семье. Свой трудовой путь начал в 1964 году после окончания музыкального училища скрипачом эстрадного оркестра кинотеатра «Победа» и преподавателем по классу скрипки в корочанской музыкальной школе. В 1971 году возглавил Белгородский театр кукол. В 1973 году стал директором, а затем — художественным руководителем Белгородского драматического театра.
Именно он основал Всероссийский театральный фестиваль «Актёры России — Михаилу Щепкину», объединивший около 100 театров России, Беларуси, Сербии и Украины.
Виктор Слободчук — почётный гражданин Белгорода и Белгородской области, награждён орденами и медалями. Признан «Заслуженным работником культуры РФ» и «Заслуженным деятелем искусств РФ».