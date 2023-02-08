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Виктор Слободчук отметил 50-летний юбилей руководства драмтеатром в Белгороде

8 февраля 2023, 14:24
Фото: министерство культуры Белгородской области
Художественный руководитель БГАДТ имени М. С. Щепкина Виктор Слободчук занял свой пост 50 лет назад — 7 февраля 1973 года, напомнили в пресс-службе театра.
Сюжет
Театр

Юбилейный концерт в честь 50-летия руководства Виктора (Виталия) Слободчука Белгородским драматическим театром прошёл 7 февраля. 

50 лет любимый тысячами белгородцев драматический театр возглавляет Виктор Слободчук. Именно ему удалось создать на Белгородчине театр в духе лучших русских традиций, это стало залогом того, что Белгород сегодня называют одним из театральных центров России.
Ольга Медведева, заместитель губернатора по внутренней политике
Фото: БГАДТ имени М.С. Щепкина

Виктор (Виталий) Слободчук родился 14 августа 1943 года в Белгороде в многодетной семье. Свой трудовой путь начал в 1964 году после окончания музыкального училища скрипачом эстрадного оркестра кинотеатра «Победа» и преподавателем по классу скрипки в корочанской музыкальной школе. В 1971 году возглавил Белгородский театр кукол. В 1973 году стал директором, а затем — художественным руководителем Белгородского драматического театра.

Именно он основал Всероссийский театральный фестиваль «Актёры России — Михаилу Щепкину», объединивший около 100 театров России, Беларуси, Сербии и Украины.

Виктор Слободчук — почётный гражданин Белгорода и Белгородской области, награждён орденами и медалями. Признан «Заслуженным работником культуры РФ» и «Заслуженным деятелем искусств РФ».

Фото: министерство культуры Белгородской области
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