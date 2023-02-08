Виктор Слободчук отметил 50-летний юбилей руководства драмтеатром в Белгороде

Виктор (Виталий) Слободчук родился 14 августа 1943 года в Белгороде в многодетной семье. Свой трудовой путь начал в 1964 году после окончания музыкального училища скрипачом эстрадного оркестра кинотеатра «Победа» и преподавателем по классу скрипки в корочанской музыкальной школе. В 1971 году возглавил Белгородский театр кукол. В 1973 году стал директором, а затем — художественным руководителем Белгородского драматического театра.